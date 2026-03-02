Już 200 tankowców z ropą i gazem LNG zablokowanych

Kontrolowana przez Iran Cieśnina Ormuz, łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, to kluczowy punkt na mapie światowego handlu. Po sobotnich atakach USA i Izraela irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno wpływać do cieśniny; setki tankowców zostało unieruchomionych po obu jej stronach. Co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu przez Iran uderzeń odwetowych po amerykańsko-izraelskich atakach na ten kraj.

Cieśnina Ormuz uważana jest za punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. W najwęższym miejscu ma zaledwie 33 km. Ze względu na mielizny i konieczność bezpiecznego wymijania się tankowców ruch odbywa się w dwóch pasach o szerokości ok. 3 km każdy, oddzielonych pasem buforowym.

Nawet jedna trzecia światowych dostaw ropy przepływa przez Ormuz

Przez cieśninę przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Według danych firmy konsultingowej Kpler w 2025 r. przez cieśninę przepływało ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, w tym około trzech czwartych trafiało do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, pozyskują przez cieśninę połowę importowanej ropy.

Tylko niewielką część ropy przepływającej przez Ormuz można by przekierować. Arabia Saudyjska dysponuje rurociągiem, który biegnie przez kraj od wschodu na zachód, do wybrzeża Morza Czerwonego. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają rurociąg, który kończy się w Zatoce Omańskiej, omijając Ormuz. Jednak zdaniem analityków łączna dzienna przepustowość tych połączeń wynosi zaledwie 16-17 proc. średniej przepustowości cieśniny.

Groźba zablokowania żeglugi po raz pierwszy zrealizowana

Iran już wcześniej groził zamknięciem cieśniny, ale nigdy dotąd tych gróźb nie zrealizował. Groźby blokady cieśniny pojawiały się m.in. w latach 2008, 2011 i 2018 i stały się skutecznym narzędziem nacisku politycznego, każdorazowo wywołującym destabilizację na rynkach globalnych. Analitycy oceniają, że skuteczne zakłócenie tranzytu przez cieśninę mogłoby oznaczać wzrost ceny ropy naftowej do ponad 100 dol. za baryłkę.

Parlament Iranu podjął decyzję o zablokowaniu Cieśniny Ormuz po amerykańsko-izraelskich nalotach w czerwcu ub.r., choć ostateczna decyzja należała do przywódcy irańskiej teokracji, ajatollaha Alego Chameneia. Jak przypominał w sobotę portal Politico, były przywódca Iraku Saddam Husajn próbował skłonić Teheran do zamknięcia ruchu morskiego podczas wojny irańsko-irackiej w latach 80., ale Iran nadal zezwalał statkom na wpływanie do cieśniny.

W połowie lutego, dwa tygodnie przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, na wodach Cieśniny Ormuz miały miejsce wspólne ćwiczenia wojskowe Iranu, Chin i Rosji, co było odpowiedzią na skoncentrowanie w regionie sił morskich i lotnictwa USA. Wspólne manewry morskie Iranu, Rosji i Chin odbywają się regularnie od 2019 roku pod nazwą „Pas Bezpieczeństwa Morskiego”. Ostatnia edycja miała miejsce w marcu 2025 roku na wodach Zatoki Omańskiej.

W sobotę po ataku USA i Izraela na Iran IRGC wydała komunikat, w którym poinformowała, że statki znajdujące się w Zatoce Perskiej nie mają prawa przepłynąć przez znajdującą się pod jurysdykcją Iranu cieśninę. Setki tankowców zostało unieruchomionych po obu stronach cieśniny.

Giganci logistyki morskiej zawieszają kurs

W sobotę greckie ministerstwo żeglugi zaleciło załogom statków pływających pod banderą Grecji zachowanie maksymalnej czujności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i cieśniny Ormuz. Podobne zalecenie wydały władze brytyjskie. Niemiecka grupa żeglugowa Hapag-Lloyd poinformowała w niedzielę o zawieszeniu do odwołania wszystkich rejsów statków przez Ormuz.

Jeden z największych na świecie operatorów kontenerowych, duńska firma MAERSK ogłosiła w niedzielę, że również zawiesza kursy przez Cieśninę Ormuz.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w niedzielę, że zamknięcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi może doprowadzić do znacznych zaburzeń równowagi na światowych rynkach ropy i gazu.

Co najmniej trzy tankowce uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej

W ciągu ostatniej doby znacznie wzrosło zagrożenie dla statków komercyjnych w regionie, a ponad 200 jednostek, w tym tankowce z ropą i gazem LNG, rzuciło kotwicę na wodach otaczających cieśninę Ormuz – przekazał Reuters.

Pływający pod banderą Palau tankowiec objęty amerykańskimi sankcjami został trafiony niedaleko wybrzeży Omanu, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia – ogłosiły omańskie władze.

Źródła Reutera poinformowały również o uderzeniu pocisku w tankowiec z ropą, pływający pod banderą Wysp Marshalla, również w pobliżu Omanu. Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa transportu morskiego UKMTO ogłosiła, że otrzymała zgłoszenie o eksplozji na jednej z jednostek na tym samym obszarze.

Inny tankowiec został uszkodzony niedaleko wybrzeża Zjednoczonych Emiratów Arabskich – przekazały źródła Reutera.

Według ekspertów cytowanych przez agencję najbardziej zagrożone atakiem są statki powiązane z USA i Izraelem, ale również inne jednostki mogą zostać trafione, celowo lub omyłkowo.

Czy cięśnina Ormuz została zaminowana?

Istnieją również obawy, że Iran mógł rozmieścić miny w cieśninie Ormuz w ramach przygotowań do jej zablokowania – podał Reuters.

W sobotę agencja poinformowała, że wszystkie statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odebrały komunikaty radiowe irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, która jest strategicznym szlakiem wodnym.

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział jednak w niedzielę katarskiej telewizji Al-Dżazira, że jego kraj nie planuje w tej chwili zamykania cieśniny ani żadnych działań, które „zakłóciłyby żeglugę na tym etapie”.

PAP, sek

