Irański kontratak. Na celowniku bazy USA

Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim. Iran zaatakował też kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

IRGC poinformował o rozpoczęciu pierwszej fali szeroko zakrojonych ataków wymierzonych w Izrael.

Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie. Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Bahrajn potwierdził ataki na swoim terytorium.

CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety. Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.

»» O sobotnim ataku USA i Izraela na Iran czytaj tutaj:

Izrael i USA bombardują na cele w Iranie

Huti zapowiadają wznowienie ataków na szlaki na Morzu Czerwonym i na Izrael

Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli w sobotę wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael – poinformowała agencja AP, powołując się na dwóch wysokich rangą przedstawicieli Huti.

Kierownictwo Huti nie wydało oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Jeden z przedstawicieli Huti powiedział, ze ataki mogą się rozpocząć już „dziś wieczorem”.

Huti zaprzestali ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swej strony wstrzymały ataki przeciw Huti.

Jemeńscy rebelianci wstrzymali też ataki na Izrael po październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy.

