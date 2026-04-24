Uwaga na podrabianą kawę! Uruchom węch, smak i wzrok

Drastycznie rosnące ceny surowca uczyniły z kawy produkt niemalże luksusowy. Sprzyja to nadużyciom. Do obrotu trafiają podrobione opakowania i tańsze zamienniki. Coraz częściej zamiast prawdziwych ziaren konsumenci mogą kupić mieszanki z dodatkiem soi, które do złudzenia przypominają oryginał. Jak rozpoznać oszustwo?

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych”, przygotowany przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito, dowodzi, że arabika, z której produkowana jest kawa mielona, podrożała w ub.r. aż dwukrotnie. W tym czasie robusta, będąca głównym składnikiem kawy rozpuszczalnej, zaliczyła skok o około 50 proc. i w najbliższym czasie na spadki raczej nie ma co liczyć – Kawa rozpuszczalna jest bardziej przetworzona i uboższa w główny surowiec niż mielona. Kiedy on zdrożał, mocniej odczuł to ten drugi segment. Z kolei kawa rozpuszczalna jest w głównej mierze oparta na robuście, czyli na tańszym rodzaju ziaren – tłumaczą analitycy UCE Research.

Cenowe Himalaje również w Polsce

Podobna sytuacja podażowo-popytowa występuje na polskim rynku, gdzie w ciągu minionych dwunastu miesięcy kawa mielona zdrożała rok do roku o ponad 30 proc. W tym samym okresie ceny kawy rozpuszczalnej zwiększyły się o prawie 16 proc. W najbliższym czasie eksperci nie spodziewają się większych spadków, choć w ostatnich dniach ceny na światowych giełdach trochę się uspokoiły. Całe to zmieszanie sprawia, że kawa staje się coraz droższym, żeby nie powiedzieć luksusowym, towarem.

Czy kawa stanie się luksusem?

Ceny arabiki mocno wzrosły wskutek problemów podażowych i niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach – przede wszystkim w Brazylii i Wietnamie, które są największymi dostarczycielami ziaren kawy. Dodatkowo handel szybciej przeniósł na sklepowe półki rosnące koszty energii, logistyki i zakupu samego surowca. W lepszej sytuacji znajduje się kawa mielona, bo ma mniejsze bufory marżowe niż wariant rozpuszczalny.

Dlaczego jest aż tak drogo?

– Kawa mielona jest w Polsce bliżej marek premium, a to właśnie w tym segmencie łańcuch dostaw był w ostatnich kwartałach najbardziej napięty. To przełożyło się na wyższe ceny zakupu oraz mniejszą skłonność producentów i handlu do głębokich promocji. Poza tym większy udział kaw speciality i asortymentu świeżo mielonego podnosi średnią cenę kategorii niezależnie od samego surowca – podkreśla Julita Pryzmont, konsultantka merytoryczna raportu z Hiper-Com Poland.

Zamawiałeś kawę, a dostałeś soję z domieszką kawy?

Prawa rynku są bezlitosne: co do zasady – produkt, którego wartość skokowo rośnie, przyciąga różnego rodzaju oszustów i hochsztaplerów szukających sposobu na szybki zarobek. Najczęściej dzieje się to kosztem konsumentów. Nie inaczej jest w przypadku kawy. Problem podróbek narasta, a wraz z nimi zwiększa się ryzyko zakupu zafałszowanych produktów gorszej jakości. W internecie można znaleźć oferty produktów łudząco podobnych do wyrobów znanych marek. Oszuści „obniżają” koszty produkcji, wykorzystując m.in. soję – w formie mąki, ekstraktów czy palonych ziaren. To sprawia, że wykrycie różnicy bez specjalistycznych badań bywa bardzo trudne.

Jak rozpoznać podróbkę?

Palona soja może imitować kawę niemal idealnie – ma ciemny kolor, gorzkawy aromat i daje intensywny napar. Szczególnie trudno odróżnić ją w kawach mielonych i rozpuszczalnych. Dzięki takim praktykom z jednego kilograma prawdziwej kawy można wytworzyć znacznie większą ilość produktu o zbliżonym wyglądzie i zapachu. Prawdziwa kawa ma charakterystyczny aromat, odmienny od bardziej ziemistego zapachu soi. Zbyt jasny kolor kawy mielonej może sugerować obecność wypełniaczy. Równie istotna jest konsystencja – soja szybciej wchłania wodę, podczas gdy dobrej jakości kawa opada wolniej.

W dyskontach najtaniej

Najtańsze kilogramowe opakowania kawy można dostać w dyskontach, które za kilogram winszują sobie przeciętnie około 40-50 zł, natomiast markowe produkty oznaczają już wydatek ponad stu złotych. Eksperci prognozują, że ewentualne spadki cen ziaren kawy są możliwe dopiero w drugiej połowie roku, o ile warunki pogodowe – zwłaszcza w Brazylii – będą sprzyjające.

Oprac. GS

Źródło: dlahandlu.pl; Rzeczpospolita; WP Finanse