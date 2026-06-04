Gdzie hektar ziemi jest najdroższy

Najnowsze dane pokazują, że różnice w cenach gruntów rolnych między poszczególnymi regionami są bardzo duże – wyraźnie przekraczają 100 proc. W czołówce znalazły się województwa, w których za hektar najlepszych gruntów trzeba zapłacić ponad 100 tys. zł. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się grunty klas I, II i III a.

Takie stanowiska są najczęściej wybierane przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji warzyw czy intensywnej uprawie polowej. Według danych GUS, średnia cena najlepszych gruntów rolnych w Polsce wynosi obecnie 83 tys. zł za hektar.

W praktyce zakup większej powierzchni dobrej ziemi wymaga bardzo dużego kapitału lub wysokiego finansowania kredytowego. Tradycyjnie najwyższe ceny utrzymują się w województwach o silnej produkcji rolnej. Liderem pozostaje Wielkopolska, gdzie uśredniona cena hektara najlepszych gruntów wyraźnie przekracza 123 tys. zł za hektar.

Ciągnik orzący pole (zdj. poglądowe) / autor: Pingtree

Wielopolska, Podlasie i cała reszta

Bardzo wysokie stawki raportowane są również w przypadku woj. podlaskiego, gdzie hektar dobrej ziemi wycenia się średnio na ponad 113 tys. zł. Niespotykanie wysokie ceny utrzymują się także w woj. kujawsko-pomorskim – 99,3 tys. zł za hektar – oraz w opolskim, gdzie średnia cena hektara wynosi 94,4 tys. zł. Na końcu listy znalazły się Podkarpacie oraz woj. lubuskie i zachodniopomorskie. Tam hektar oferowany jest odpowiednio za 58, 55 i 53 tys. zł.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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