Rząd o opodatkowaniu kaucji: za, a nawet przeciw!

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w ustawie w kontekście przepisów dotyczących podatku od kaucji za puszki i butelki - poinformowało PAP Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kaucja może podlegać opodatkowaniu, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań.

Jak przekazał w tym tygodniu resort finansów w odpowiedzi na pytanie PAP, osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Jednak w sytuacji, kiedy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały np. znalezione lub pochodzą z innego źródła (np. restauracji) może zachodzić obowiązek podatkowy - wynika z odpowiedzi MF.

Ministerstwo Klimatu jest za, a nawet przeciw

„Zwrot kaucji nie podlega opodatkowaniu. Osoby fizyczne odzyskujące kaucję za zwrócone opakowania nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, ponieważ jedynie odzyskują poniesiony wcześniej wydatek” - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania PAP.

Zaznaczyło, że wynika to również ze stanowiska MF, które resort klimatu podziela.

„Nie ma więc potrzeby wprowadzania zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” - zaznaczyło MKiŚ.

Ministerstwo zaznaczyło, że obowiązek podatkowy może pojawić się „wyłącznie w sytuacjach, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego”, tj. w sytuacji osoba otrzymująca zwrot kaucji nie odzyskuje własnego kosztu. „Ocena takich zdarzeń, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, odbywa się zawsze na podstawie konkretnego stanu faktycznego” - wskazał resort.

MKiŚ oceniło również, że dla standardowego funkcjonowania systemu kaucyjnego obecne regulacje są wystarczające.

Resort finansów przypomina o zasadzie powszechności opodatkowania

Jak wyjaśniał PAP resort finansów, w przypadku, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego, czyli osoba, która je uzyskała, nie odzyskuje w ten sposób swojego wydatku, to może to rodzić obowiązek podatkowy w podatku PIT.

„Na gruncie ustawy PIT obowiązuje bowiem zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z opodatkowania” – czytamy w odpowiedzi MF. – „Jednak oceny, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, w jakiej wysokości dokonuje się zawsze w konkretnym stanie faktycznym” – czytamy.

Kilka dni temu wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że samodzielnie zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie stanowi działalności gospodarczej i dopiero zatrudnienie ludzi w tym celu może być rozpatrywane jako działalność gospodarcza.

Z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska kilka dni temu stwierdziła, że „nie będzie podatku od systemu kaucyjnego”.

„Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT, ale płacą tylko operatorzy” – powiedziała Hennig-Kloska w radiu RMF FM.

Jak działa system kaucyjny

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.).

PAP, sek

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