Kołodko: wielki kryzys przyjdzie za 2-3 lata
Były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko wieszczy wielki kryzys gospodarczy w Polsce. - Będzie nawrót wysokiej inflacji (…), przestaniemy odczuwać poprawę naszych warunków materialnych, spadną płace realne, wzrośnie bezrobocie, ludzie wyjdą na ulicę - ostrzegał ekonomista w programie „Punkt widzenia Szubartowicza”. Jego zdaniem wstrząs może się pojawić za 2-3 lata – pisze portal polsatnews.pl.
Prof. Grzegorz Kołodko powiedział na antenie Polsatnews w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem, że rząd Donalda Tuska prowadzi niewłaściwą politykę gospodarczą.
Przypuszczam, że strategia polityczna, ja ją bardzo źle oceniam, jest nędzna i z góry błędna. Obecnej koalicji jest taka, trzeba dotrwać do kolejnych wyborów i je wygrać, a potem zobaczymy - stwierdził ekonomista.
Ekonomista ostrzega przed „poważnym kryzysem”
„To się może skończyć tylko poważnym kryzysem, wpierw finansowym, a za tym gospodarczym, społecznym i politycznym, dlatego, że ten problem sam się nie rozwiąże” - wskazywał prof. Grzegorz Kołodko w wywiadzie dla polsatnews.pl.
Będzie nawrót wysokiej inflacji, będzie wyhamowanie dynamiki gospodarczej, przestaniemy odczuwać poprawę naszych warunków materialnych, spadną płace realne, wzrośnie bezrobocie. Niektórzy ludzie będą wychodzić na ulicę - powiedział.
»» Więcej o wywiadzie ekonomisty dla Polsatnews.pl czytaj w publikacji Grzegorz Kołodko ostrzega przed ogromnym kryzysem w Polsce. „Już za dwa, trzy lata”
Oprac. Sek
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