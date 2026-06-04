Już jasne! Niemcy przejmują strategiczny polski biznes

Qemetica, gigant chemiczny z polskim kapitałem, sprzedaje biznes solny niemieckiej grupie K+S za około 1,6 miliarda złotych – podał w środę wieczorem portal money.pl.

Po zeszłorocznym wygaszeniu produkcji sody w Janikowie, Qemetica, międzynarodowy gigant chemiczny z polskim kapitałem, sprzedaje biznes solny. Firma poinformowała, że podpisała umowę wstępną ws. sprzedaży biznesu solnego niemieckiej grupie K+S. Wartość transakcji ma wynieść ok. 1,5-1,6 mld zł. Jak się dowiadujemy, firma zmienia priorytety. W najbliższym czasie chce przeznaczyć pieniądze na rozwój działalności opartej na odzysku energii z odpadów - pisze money.pl.

Qemetica sprzeda niemieckiemu nabywcy swoje dwa zakłady: w niemieckim Stassfurcie i w Janikowie. Finalizację transakcji zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 r., wcześniej firma musi uzyskać wymagane zgody regulacyjne.

Prezes Kamil Majczak, pytany przez money.pl o powody takiej decyzji, wyjaśnia, że firma zdecydowała się „wykorzystać atrakcyjną ofertę K+S, szczególnie że to również perspektywa na dalszy stabilny rozwój dla tego biznesu„.

Qemetica nie znika jednak z regionu. - Zostajemy w Janikowie i na Kujawach. Mamy wobec tego regionu zobowiązania i traktujemy je bardzo poważnie. W Inowrocławiu inwestujemy w rozwój produkcji sody, nowe źródła energii i projekty związane z transformacją energetyczną. Powstaje tam strategiczna inwestycja energetyczna o ogromnym znaczeniu dla konkurencyjności naszego zakładu sodowego oraz dla mieszkańców. Poza tym realizujemy wiele projektów społecznych i wspieramy lokalne inicjatywy. Pracujemy z miejscowym zakładem energetyki cieplnej, żeby część ciepła odpadowego posłużyła jako tańsza alternatywa do ogrzewania domów niż ciepło, które dziś pochodzi ze spalania węgla - tłumaczy Majczak.

»» Więcej o sprzedaży zakładów w Janikowie niemieckiemu koncernowi czytaj na portalu money.pl w publikacji Niemcy przejmą zakład polskiego giganta. Mamy komentarz prezesa

Oprac. Sek

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