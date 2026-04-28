To oni rządziliby dzisiaj Polską. Najnowszy SONDAŻ

Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 33 proc. głosów poparcia – wynika z sondażu pracowni Social Changes dla Interii. Jednak w przypadku wspólnego startu ugrupowań prawicowych – Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej – ich łączne poparcie wyniosłoby aż 49 proc., co oznacza zdecydowaną dominację nad pozostałymi siłami politycznymi.

Do Sejmu weszłyby jeszcze – według badania – Nowa Lewica z wynikiem 7 proc. oraz Partia Razem z 5 proc.

Wyniki sondażu pracowni Social Changes opublikowano w poniedziałek na portalu Interia.

Z badania wynika, że przy osobnym starcie ugrupowań Koalicja Obywatelska zdobywa 33 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość – 28 proc., Konfederacja – 12 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 9 proc. Jednak ich wspólny start jako jednego bloku prawicowego dawałby wynik bliski połowy głosów.

Według sondażu poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe; na każde z tych ugrupowań wskazało po 2 proc. badanych. Opcję „inne” wybrało 2 proc. ankietowanych.

Jak wskazano, autorzy badania pominęli osoby niezdecydowane.

Ankietowani pytani byli także o udział w wyborach parlamentarnych. 72 proc. respondentów deklaruje chęć głosowania, a szacowana frekwencja mogłaby wynieść ok. 67–70 proc.

W badaniu zapytano również o najważniejsze problemy w Polsce. Najczęściej wskazywano wysokie ceny energii (57 proc.), dostęp do służby zdrowia (56 proc.) oraz drogie paliwo (45 proc.). W dalszej kolejności pojawiały się m.in. drożyzna żywności, zagrożenie wojną oraz koszty mieszkań i leczenia.

Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 17–20 kwietnia 2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1090 dorosłych Polaków.

pap, jb