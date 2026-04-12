KO, czyli krach i obciach rządu Tuska ze służbą zdrowia

Ponad 82 proc. Polaków nie dostrzega pozytywnych efektów działań koalicji rządzącej na sytuację w polskiej ochronie zdrowia, w tym prawie 48 proc. nie widzi ich „zdecydowanie” - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys dla „Wirtualnej Polski”.

Respondentów zapytano, czy „biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od przejęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą (KO, Trzecia Droga, Lewica)”, dostrzegają pozytywne efekty ich działań w polskiej ochronie zdrowia.

Z badania wynika, że 47,9 proc. ankietowanych „zdecydowanie nie widzi pozytywnych efektów działań obecnej ekipy w tym obszarze”, a 34,2 proc. „raczej nie widzi”. Daje to łącznie 82,1 proc. głosów negatywnych.

Co dziesiąty ankietowany (10,9 proc.) przyznał, że dostrzega pozytywne efekty tych działań (3,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”).

Zdania na ten temat nie miało 7,0 proc. badanych.

Nawet wyborcy Tuska w zdecydowanej większości uznają politykę rządu za porażkę

Z sondażu wynika też, że wśród wyborców koalicji rządzącej 63 proc. respondentów nie dostrzega pozytywnych efektów (47 proc. „raczej nie”, 16 proc. „zdecydowanie nie”). Natomiast 21 proc. badanych w tej grupie przyznało, że je widzi.

Jeśli chodzi o wyborców opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Razem, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna), pozytywnych efektów nie dostrzega 94 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 6 proc. wyborców.

W przypadku wyborców PiS, 96 proc. ankietowanych wskazało, że nie widzi pozytywnych efektów działań (z czego 85 proc. to odpowiedź „zdecydowanie nie”). Podobnie - w elektoracie Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – w sumie 96 proc. respondentów przyznało, że „zdecydowanie” (61 proc.) lub „raczej” nie dostrzega pozytywnych zmian.

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, 93 proc. z nich wskazało, że nie dostrzega pozytywnych efektów. Przeciwnego zdania jest 1 proc. 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 27-29 marca 2026 roku, metodą CATI & CAWI (miksu wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz ankiet internetowych), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal wokół konsultacji „dużej nowelizacji” prawa spółdzielczego

Ameryka sprzedaje, Europa płacze i płaci

NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

»»Szpitalom brakuje pieniędzy! – oglądaj Raport Extra telewizji wPolsce24