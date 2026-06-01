Media: dolce vita żony szefa MSWiA pod parasolem PSL

342 tys. zł rocznie zarabia na dyrektorskim stanowisku w Kolejach Mazowieckich radna Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska. Nie ma tu mowy o przypadkowej zbieżności nazwisk – chodzi o żonę szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Działacze KO i PSL zgodnie podzielili się intratnymi posadami w spółkach związanych z koleją – pisze portal wPolityce.pl.

Choć państwowe spółki kolejowe to przede wszystkim łup Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nie zabrakło tam miejsc dla działaczy KO. Dotyczy to nie tylko PKP S.A, gdzie wiceprezesem został Dariusz Grajda, ludowiec z Mazowsza. Desant działaczy PSL na PKP nastąpił po objęciu przez polityka tego ugrupowania Dariusza Klimczaka, stanowiska ministra infrastruktury. Ale to nie jedyna spółka związana z kolejnictwem, która została opleciona pajęczyną działaczy partyjnych, a PSL nie jest jedyną partią, która obsadziła spółki swoimi ludźmi – wskazuje wPolityce.pl

Kierwińska zarobiła więcej od Trzaskowskiego

Sytuację w Kolejach Mazowieckich opisuje stołeczne wydanie „Gazety Wyborczej”. Spółka, która jest swoistym oczkiem w głowie wojewody Adama Struzika - wieloletniego działacza PSL, zatrudnia na dyrektorskim stanowisku także pewną doświadczoną radną KO o dwuczłonowym nazwisku. Drugie nazwisko nosi po mężu. Mowa o Agnieszce Gierzyńskiej-Kierwińskiej, czyli żonie szefa MSWiA – cytuje „Gazetę Wyborczą” wPolityce.pl.

Gierzyńska-Kierwińska zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych. „Jest to umiejętność niezależna od branży. Wiem, jak napisać wniosek o dofinansowanie UE i jak go poprowadzić” – mówi radna KO.

W ubiegłym roku miała zarobić łącznie 342,7 tys. zł, czyli nawet o 100 tys. więcej niż prezydent Rafał Trzaskowski w analogicznym okresie. Wynagrodzenie Gierzyńskiej-Kierwińskiej sukcesywnie miało wzrastać. Jeszcze w 2023 r. jej zarobki wynosiły 270,1 tys. zł, w 2024 r. - 295,3 tys. zł, aż doszła do wyżej wymienionej kwoty za 2025 r.

Oprac. Sek

