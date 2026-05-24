Sondażowo Polacy sceptyczni wobec kryptowalut

Wprowadzenia całkowitego zakazu posiadania oraz handlu kryptowalutami chciałoby 33 proc. badanych, a 27 proc. jest przeciwnych temu pomysłowi - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Respondentom w badaniu zadano pytanie: „Toczy się debata na temat całkowitego zakazu posiadania i handlu kryptowalutami w Polsce. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?”.

Łącznie 33 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu - 18 proc. zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie popieram zakaz”, a 15 proc. opcję „raczej popieram zakaz”. Przeciwników tego pomysłu było w sumie 27 proc. ankietowanych, z czego 15 proc. z nich wybrało opcję „jestem przeciwko zakazowi”, a odpowiedź „zdecydowanie sprzeciwiam się zakazowi” wskazało 12 proc.

Największą grupę stanowiły osoby niezdecydowane - 40 proc. respondentów. Portal ocenił, że „to sygnał, że dla dużej części społeczeństwa kryptowaluty mogą być wciąż »czarną magią«”.

Badanie dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna metodą CAWI, w dniach 15-18 maja na próbie 1090 osób.

PiS przedstawił projekt zakazu posiadania kryptowalut

11 maja posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Stało się to m.in. po tym, jak na początku kwietnia media zaczęły donosić, że największa polska giełda kryptowalut - Zondacrypto, może mieć poważne problemy z płynnością. 17 kwietnia śledztwo w sprawie tej giełdy wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Prowadzone jest ono pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy

PAP, sek

