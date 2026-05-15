Tusk odpowiada „nie” na prośbę prezesa NBP

Donald Tusk odmówił podpisu pod wszystkimi nominacjami do zarządu banku centralnego. Dotyczy to również nominacji dla Marty Kightley, prawej ręki Adama Glapińskiego - poinformował Onet.

Jak dowiedział się Onet, Kancelaria Premiera zwróciła pismo z Kancelarii Prezydenta z prośbą o kontrasygnatę nominacji m.in. dla Marty Kightley na wiceprezesa NBP. Kancelaria Prezydenta poinformowała redakcję, że premier odmówił podpisu pod wszystkimi nominacjami do zarządu banku centralnego.

Komunikat NBP

Informację portalu potwierdził w piątek rzecznik NBP Maciej Antes.

Narodowy Bank Polski informuje, że Prezes Rady Ministrów zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia Prezydenta RP dotyczące powołania członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Pani prof. Marty Kightley oraz Pana Ludwika Koteckiego, obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej - napisał rzecznik NBP.

Kadencja Marty Kightley skończyła się w marcu bieżącego roku; była ona w banku od 2020 r.

Ludwik Kotecki był w poprzedniej kadencji Senatu wskazany do Rady Polityki Pieniężnej przez większość senacką tworzoną głównie przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Został wybrany przez Senat w 2022 roku na członka RPP.

Później rzecznik NBP uzupełnił, do premiera trafiły także kandydatury także prof. Przemysława Litwiniuka i dr. Marcina Zarzeckiego – członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy objęliby swoje funkcje odpowiednio od 5 listopada 2026 r. oraz od 2 stycznia 2027 r.

Wszystkie cztery nominacje, wobec braku kontrasygnaty, zostały zwrócone do Kancelarii Prezydenta RP.

Onet: W listopadzie skład zarządu NBP może być niepełny

Prezesowi Adamowi Glapińskiemu zależało na tym, aby przedłużyć mandat pierwszej wiceprezes. „To kluczowa postać w NBP. Prawa ręka prezesa i jeśli chodzi o zarządzanie bankiem najważniejsza osoba” — podkreśliło źródło Onetu w NBP. Pierwszy wiceprezes zastępuje prezesa pod jego nieobecność.

Portal przypomina, że z początkiem marca z zarządem NBP pożegnał się Piotr Pogonowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarząd NBP ma teraz minimalną ustawową liczbę członków, czyli sześć osób. Dla Glapińskiego kluczowe jest więc uzupełnienie wakatów i to jeszcze przed listopadem. Wówczas bowiem kończy się kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego. Jeśli nie będzie jego następcy, to liczba członków najważniejszego organu w NBP będzie poniżej wymaganej przepisami.

Według Onetu, jeszcze na początku roku wydawało się, że relacje pomiędzy rządem a prezesem NBP nieco się ociepliły. Sytuację skomplikował udział prezesa NBP w konferencji prasowej prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił pomysł „SAFE 0 proc.”. W rządzie zapanowało przekonanie, że szef NBP bierze udział w politycznej operacji prezydenta - wskazuje portal.

Zgodnie z ustawą, w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje. Są oni powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże, zgodnie z konstytucją, wszystkie akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Dotyczy to także aktów powołujących członków zarządu NBP.

PAP, sek

