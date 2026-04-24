KO traci poparcie. Sondaż: Dwie partie poza Sejmem

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” ujawnia znaczące zmiany w poparciu politycznym, które mogą mieć kluczowy wpływ na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych. Wyniki badania wskazują na spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz wzrost zaufania do Prawa i Sprawiedliwości (PiS), co jest odpowiedzią na złe zarządzanie krajem przez koalicjantów. Zmiany te mogą sugerować, że obecną sytuację polityczną należy traktować jako poważny sygnał ostrzegawczy.

Koalicja Obywatelska traci, PiS zyskuje

Z sondażu przeprowadzonego w dniach 21-22 kwietnia 2026 roku wynika, że Koalicja Obywatelska, mimo prowadzenia z wynikiem 32,97 proc., straciła 2,78 punktu procentowego względem poprzedniego badania, przeprowadzonego na początku kwietnia. Spadek ten nie pozostaje bez wpływu na polityczny krajobraz. W porównaniu do poprzednich sondaży, zaufanie do Koalicji spada, a tym samym, coraz trudniej jej będzie utrzymać swoją dominującą pozycję na polskiej scenie politycznej.

W tym samym czasie, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) odnotowało wzrost poparcia o 1,72 pkt proc., osiągając wynik 29 proc.. Ta zmiana jest kluczowym sygnałem o rosnącym niezadowoleniu z rządów obecnej koalicji rządowej. Wygląda na to, że wyborcy, zaczynają coraz bardziej opozycyjnym ugrupowaniom, które obiecują stabilność i odpowiedzialność.

Pozostałe partie

Poza dwoma największymi ugrupowaniami, w sondażu znalazły się także mniejsze partie, które zmieniają układ sił w polskiej polityce. Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła 12,45 proc. poparcia, a Nowa Lewica 6,65 proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna według badania uzyskała 6,29 proc., a Partia Razem 5,81 proc. Mimo wzrostu poparcia wśród niektórych z tych ugrupowań, wyniki sondażu wskazują, że PSL oraz Polska 2050, które uzyskały odpowiednio 3,70 proc. i 2,67 proc., nie mają szans na przekroczenie progu wyborczego, co uniemożliwiłoby im wejście do Sejmu.

Rządy wymagają natychmiastowej zmiany

Wyniki badania jasno wskazują, że rządzący w Polsce nie spełniają oczekiwań obywateli. Spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, pomimo jej dotychczasowego prowadzenia, oraz wzrost wsparcia dla PiS sugerują rosnące niezadowolenie z bieżącej sytuacji politycznej i rządowej. Polacy poszukują alternatyw, a obie główne partie, choć różnią się w wielu kwestiach, mają teraz szansę, by przejąć inicjatywę i zaproponować świeże, bardziej odpowiedzialne podejście do zarządzania krajem. Czas na zmiany – zarówno w zarządzaniu, jak i w podejściu do polityki.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Klamka zapadła: stacja TVN ma nowego właściciela!

Przełomowy wyrok TSUE: banki nie mogą naliczać odsetek od ubezpieczeń i opłat

Polska za Tuska. „Statek bez steru, który we mgle płynie na górę lodową”

»»Latanie będzie droższe – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24