PIT to PIT, chcemy go mieć w ręku

Prawie 60 proc. ankietowanych woli nadal otrzymywać PIT z danymi o zarobkach za poprzedni rok od pracodawcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax.

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku. W projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych znalazły się zapisy, na mocy których pracodawcy musieliby dane o zarobkach pracowników przesyłać do administracji skarbowej, zaś podatnicy mogliby uzyskać do nich dostęp w e-Urzędzie Skarbowym.

Jednak jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax, 57,7 proc. ankietowanych wolałoby nadal otrzymywać PIT-11 do ręki albo mailem. Osoby, które uważają, że wystarczy, aby dane były w rządowym systemie, stanowią 26,9 proc. ankietowanych.

Fiskus chciałby przejąć akceptowanie zeznań

Jednym ze skutków odejścia od przekazywania PIT-11 może być większa liczba zeznań automatycznie akceptowanych przez systemy Krajowej Administracji Skarbowej, a co za tym idzie – mniej podatników będzie wpisywać do rozliczenia podatkowego organizację pożytku publicznego, na którą chce przekazać 1,5 proc. swojego podatku.

Z sondażu wynika, że 42,9 proc. badanych spodziewa się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 podatnikom utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, a przeciwnego zdania jest 25,5 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie firmy PITax na grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Badanie zrealizowano pod koniec stycznia 2026.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

SAFE ma uratować Tuskowi budżet. „Dotarło, zakute łby?”

Podatek węglowy dobije europejskie rolnictwo

Polacy masowo wybierają gotówkę z banku. Istotne powody

»»Niebezpieczny Mercosur – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24