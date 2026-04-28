Andrzej Poczobut uwolniony. Witaj w domu! Przyjacielu

Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został we wtorek zwolniony z więzienia. Białoruskie media podały, że doszło do tego w ramach wymiany więźniów w formule „pięciu za pięciu” na przejściu granicznym Białowieża-Piererow. „To efekt osobistej prośby prezydenta Karola Nawrockiego do prezydenta USA Donalda Trumpa” - skomentował Jan Dziedziczak (PiS)

Prezydent Nawrocki wita Andrzej Poczobuta

Prezydent Karol Nawrocki podczas briefingu w Dubrowniku zaprosił uwolnionego przez białoruski reżim Poczobuta po odebranie przyznanego mu wcześniej Orderu Orła Białego.

Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości; zapraszam go po odbiór Orderu Orła Białego - poowiedział prezydent Polski Karol Nawrocki

Jak dodał, dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi.

Wskazał, że proces był wzmocniony dyskusją z prezydentem USA Donaldem Trumpem i w istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 r.

Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu

dodał Nawrocki

Szef MSZ: Uwolnienie nie byłoby możliwe bez USA

Ten dzień „nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji, a także bez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale’a i całego Departamentu Stanu”.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta jest przykładem doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego i nie byłoby możliwe bez decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym przez Białoruś Polakiem.

Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu

Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu przy okazji wymiany więźniów w Ankarze - podkreślił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lepiej późno niż wcale - dodał.

Pogratulował jednocześnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

O Andrzeju Poczobucie

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. Został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. i od tamtej pory przebywał za kratami.

8 lutego 2023 r. Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „wzniecanie nienawiści” oraz „wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Radość z uwolnienia

Radość z uwolnienia przez białoruski reżim dziennikarza, działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta wyraził Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który od pięciu lat co miesiąc organizował w Białymstoku akcje solidarności z Poczobutem i innymi więźniami politycznymi.

Przy pomniku bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku od dawna stoi instalacja ze zdjęciem Andrzeja Poczobuta wykonanym na sali sądowej na Białorusi, z drugiej strony jest jego portret. To tam co miesiąc spotykały się różne środowiska, upominając się o uwolnienie Poczobuta.

Ostatnia taka akcja odbyła się w przed kilkoma dniami.

Cieszę się bardzo, że Andrzej jest w Polsce. Myślę, że on w tej chwili potrzebuje zaopiekowania medycznego. Najważniejsze - on musi zobaczyć się z rodziną

powiedziała PAP prezes podlaskiej Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska, która wielokrotnie wspólnie z wieloma innymi osobami brała udział w białostockich akcjach solidarności z Andrzejem Poczobutem.

We wtorek powiedziała PAP, że od pięciu lat żyła myślą o tym, że Andrzej Poczobut będzie uwolniony, choć czasem można było stracić nadzieję, że do tego szczęśliwego finału dojdzie.

pap, jb