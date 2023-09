Meloni broni Polski! Chodzi o migrację!

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała dziennikarzom we wtorek w Nowym Jorku, że media nagłaśniają krytyczne stanowisko Polski w sprawie migracji, ale - jak przypomniała - także inne kraje UE zaostrzają działania w obliczu napływu migrantów.

Wysłannicy włoskich mediów poprosili premier Meloni o komentarz do cytowanych przez Ansę słów Mateusza Morawieckiego, który zapowiadał przyjęcie przez polski rząd specjalnej uchwały, by wyrazić sprzeciw wobec nielegalnej migracji.

„Dlaczego musimy to zrobić? Bo szefowa KE Ursula von der Leyen po wizycie na włoskiej wyspie Lampedusa ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy. Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu, a więc również bezpieczeństwo polskich rodzin, kobiet i dzieci” - oświadczył polski premier.

Odnosząc się do tych słów szefowa włoskiego rządu stwierdziła, że były one „odniesieniem do paktu w sprawie migracji i azylu”.

„Jeśli to jest temat, to ja się zgadzam, ponieważ kwestią nie jest relokacja, ale jak zatrzymać nielegalne wypłynięcia łodzi. Tak długo, jak w Europie chce się dyskutować , jak rozmieścić te osoby, nie osiągniemy celu , bo nikt nie może myśleć o tym, by w obliczu tego napływu zrzucić problem na innych”- stwierdziła Giorgia Meloni. Jej partia, Bracia Włosi jest razem z Prawem i Sprawiedliwością w tej samej grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Premier Meloni dodała zwracając się do dziennikarzy: „Mówicie o Polsce, ale Francja zablokowała granice, prawda? Niemcy powiedzieli, że nie będą relokować, prawda? Austria ogłosiła, że zwiększy kontrole w przełęczy Brenner , prawda? Wszystkie kraje europejskie tak się zachowują i to jest powód , dla którego jedynym poważnym sposobem podejścia do tej kwestii jest to, byśmy wszyscy razem pracowali nad obroną granic zewnętrznych”.

„O to wnioskują Włochy odkąd jest ten rząd. Wcześniej proponowano redystrybucję” migrantów- zaznaczyła premier.

„Jasne jest , że inne kraje mają trudności z relokacją, ale ja o to nie proszę. Ja proszę, by zatrzymać nielegalny napływ”- zadeklarowała Giorgia Meloni.

