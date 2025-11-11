107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości! [ZDJĘCIA i RELACJA]

W całym kraju odbywają się dzisiaj uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. „11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. To wydarzenie stało się symbolem odzyskania niepodległości.”

Plan uroczystości

08:00 - Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka. Następnie złoży wieńce przed pomnikami: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

nt RP Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka składają wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa przy placu Trzech Krzyży w Warszawie / autor: PAP

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka podczas złożenia wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie / autor: PAP

09:00 - Prezydencka para Karol i Marta Nawroccy, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział w Mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Abp Kazimierz Nycz (C) na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, 11 bm. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP

Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczy metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, a koncelebrują m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz kilkudziesięciu księży.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas (C) na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, 11 bm. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. / autor: PAP

W trakcie mszy św. zostanie odmówiony „Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej”.

Msza święta sprawowana w intencji Ojczyzny / autor: PAP

Po raz dziewiąty zapłonęła Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna.

Prezydent Karol Nawrocki na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, 11 bm. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie / autor: PAP

10:30 - W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczył odznaczenia państwowe.

Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

Waldemar Łysiak - pisarz, publicysta, autor m.in. książek poświęconych epoce napoleońskiej, a także historii sztuki - został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej”.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i odznaczony Orderem Orła Białego, pisarz Waldemar Łysiak (P) podczas wręczenia odznaczeń państwowych / autor: PAP

Andrzej Poczobut - dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, w 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i przetrzymywany w kolonii karnej w Nowopołocku. Order Orła Białego został mu przyznany „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas wręczenia odznaczeń państwowych / autor: PAP

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski na świecie” otrzymał* Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, astronauta projetkowy ESA, Sławosz Uznański-Wiśniewski (P) podczas wręczenia odznaczeń państwowych, / autor: PAP

Za „wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej” aktor Adam Woronowicz.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, aktor Adam Woronowicz / autor: PAP

12:00 - W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem i jego małżonką na czele, marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem biorą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (C) i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła (L) podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie / autor: PAP

W uroczystościach bierze również udział m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, I prezes SN Małgorzata Manowska i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej odprawy wart. Meldunek prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa podzas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie, / autor: PAP

13:15 Po południu planowane jest złożenie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

14:00 Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni stadionu Narodowego. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji i PiS. Do udziału w wydarzeniu zachęcił prezydent Karol Nawrocki.

Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia — powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i

Trochę historii

11 listopada 1918 roku, w wyniku przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, Polska odzyskała niepodległość. Wokół tego wydarzenia koncentrowały się intensywne działania Polaków, którzy, wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową po upadku monarchii austro-węgierskiej i Niemiec, zaczęli przejmować władzę na ziemiach polskich. 10 listopada Piłsudski dotarł do Warszawy, gdzie zastał rozkładającą się niemiecką okupację i przystąpił do rozbrajania niemieckich oddziałów, co umożliwiło mu objęcie władzy w stolicy.

Piłsudski, po przybyciu do Warszawy, spotkał się z członkami Rady Regencyjnej, którzy przekazali mu władzę. W ciągu kilku dni rozwiązały się inne rządy, a 13 listopada Piłsudski powierzył Ignacemu Daszyńskiemu próbę stworzenia nowego gabinetu, jednak ta misja zakończyła się niepowodzeniem. Ostatecznie, 18 listopada powstał pierwszy rząd niepodległej Polski, którym został Jędrzej Moraczewski. Chociaż nie wszyscy byli zadowoleni z procedury przejęcia władzy przez Piłsudskiego, jego decyzja została zaakceptowana przez większość społeczeństwa, co oznaczało początek tworzenia suwerennego państwa polskiego.

pap, jb