Europejscy klimatyści kontra reklamy

Koniec z reklamami mięsa, samochodów spalinowych i linii lotniczych w Amsterdamie. Tak miasto chce walczyć z paliwami kopalnymi i promować ratowanie klimatu.

Od 1 maja w Amsterdamie obowiązuje zakaz, wprowadzony formalnie pod koniec stycznia. Mieszkańcy i turyści nie ujrzą już więc ani banerów promujących wyroby mięsne, burgery z fast foodów ani podróży samolotami, statkami ani tym bardziej szczególnie popularnych w ostatnich latach SUV-ów spalinowych. Zakaz obejmuje także urządzenia cieplne wykorzystujące na przykład gaz. Powód to chęć ograniczenia promocji i sprzedaży towarów i usług powodujących wysoką emisję oraz wykorzystujących paliwa kopalne. A wszystko w ramach walki z globalnym ociepleniem.

Zakaz reklamy - w imię ochrony klimatu

Amsterdam to nie jedyne miasto w Europie, które zakazuje reklamowania (w jakiejkolwiek postaci paliw kopalnych). Pierwszym była Haga, gdzie nie ma tego typu reklam od początku ubiegłego roku. W zeszłym roku decyzję w tej sprawie podjęli radni Sztokholmu i zakaz zacznie obowiązywać jeszcze tego lata. Natomiast w maju 2024 roku rada miejska Edynburga przegłosowała zakaz umieszczania na obiektach będących własnością miasta reklam promujących „produkty wysokoemisyjne”, w tym rejsów wycieczkowych, linii lotniczych oraz samochodów benzynowych. Argument był prosty – radni uznali, że promowanie zachowań prowadzących do wzrostu emisji dwutlenku węgla, „jest niezgodne” z celami klimatycznymi Edynburga, a te są ambitne.

W samej Unii już pięć lat temu tzw. Europejska Inicjatywa Obywatelska (sponsorowana przez Greenpeace) zaproponowała radykalne ograniczenie reklam i sponsorignu przez producentów paliw kopalnych ale także linii lotniczych, firm transportowych jak również rafinerii i dostawców paliwa. Argumentowano m.in. że firmy produkujące paliwa kopalne wprowadzają konsumentów w błąd, a niektóre z nich naruszają wytyczne dotyczące reklam, zaś swoją działalność sponsorską wykorzystują do uzyskania wpływów politycznych. Ale ostatecznie Inicjatywa nie otrzymała odpowiedniego wsparcia społecznego i pomysł upadł.

Agnieszka Łakoma

