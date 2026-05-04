Stan klęski żywiołowej – co oznacza dla sadowników?

Ostatni tydzień kwietnia i początek maja w sadach to traumatyczne przeżycia całych sadowniczych rodzin. W 2-3 doby plantatorzy stracili źródło utrzymania, a niejednokrotnie również sens prowadzenia dalszej działalności.

Przez kilka nocy z rządu temperatura spadała nawet do dziesięciu stopni poniżej zera – i to w całej Polsce. Jak ocenia Związek Sadowników RP, mamy do czynienia z jedną z największych klęsk przymrozkowych w ostatnich dekadach.

Tysiące ludzkich tragedii

W wielu plantacjach mróz zniszczył aż 80-90 proc. zawiązków wszystkich gatunków drzew owocowych – jabłoni, wiśni, czereśni czy gruszek. Plantatorzy domagają się jak najszybszego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

To klęska żywiołowa

Minister rolnictwa, Stefan Krajewski, zapowiedział wsparcie dla rolników, na które resort zabezpieczył pieniądze. Wyraził nadzieję, że od dziś wojewodowie zaczną powoływać komisje do szacowania strat. Będą one musiały uwzględnić różnice pomiędzy regionami, gatunkami owoców i fazą rozwoju roślin. Dopiero wtedy, wzorem lat ubiegłych, będzie można wystąpić do Komisji o nadzwyczajną pomoc.

Banki nie chcą ubezpieczać

Minister rolnictwa został również zapytany o kwestię ubezpieczeń sadowników. Zwracają oni uwagę, że choć mają obowiązek ubezpieczania upraw, to banki nie chcą tego robić. Właściciele gospodarstw sadowniczych, zaproponowali utworzenie funduszu składkowego, który miałby być zasilany z opłat obszarowych.

Cóż szkodzi obiecać…

Krajewski przyznał, że niezbędne jest stworzenie rozwiązań systemowych, które muszą znaleźć poparcie na poziomie rządowym i parlamentarnym. Na pewno przygotujemy takie rozwiązanie jeszcze w tym roku – zapowiedział minister. Cóż szkodzi obiecać…

Co zmienia stan klęski?

Stan klęski żywiołowej to nadzwyczajny środek prawny wprowadzany przez Radę Ministrów w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych (np. powódź, susza, przymrozki) lub awarii technicznych. Wprowadza się go na czas określony, jednak nie dłuższy niż 30 dni, na części lub całości terytorium kraju, z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu (potrzeba jest odrębna uchwała).

W czasie trwania stanu klęski mogą być stosowane takie ograniczenia, jak: nakaz ewakuacji, zakaz przebywania w określonych miejscach, nakaz lub zakaz określonego sposobu poruszania się oraz obowiązek świadczeń osobistych lub rzeczowych.

Wraz z pojawieniem się stanu klęski żywiołowej zmieniają się działania i kompetencje organów władzy samorządowej. Kierowanie działaniami na poziomie gminy przejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zaś nadzór nad całością sprawują wojewodowie. W przypadku wystąpienia klęski (np. przymrozki, susza), poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie zgłosić zaistnienie siły wyższą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania pomocy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródła: Na podst.: sejm.isap.gov.pl, PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Deweloperzy ciągną ceny mieszkań w górę

Sprzedają kostkę masła za 88 groszy! „To chore”

Castorama zamyka sklep! Zwolnią pracowników?

»»Afera Zondacrypto – setki poszkodowanych – oglądaj w telewizji wPolsce24