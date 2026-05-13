Gorzki smak słodkich czereśni

Pierwsze czereśnie z Hiszpanii, Turcji i południa Włoch trafiają już na europejski rynek, jednak ich ceny wciąż utrzymują się na horrendalnie wysokim poziomie. Jak tak dalej pójdzie, te słodkie owoce staną się luksusem dla wybranych – a może nawet nową „walutą”. Pewniejszą nawet od złota, bo w pełni odporną na rynkowe zawieruchy.

Na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach cena kilograma czereśni mieści się w widełkach 65-100 zł. Powód? Bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców, przy ograniczonej podaży owoców, mającej swe źródło w anomaliach pogodowych z przełomu kwietnia i maja, które dotknęły wiele regionów wyspecjalizowanych w uprawie czereśni. Dodatkowo, przy niewielkich wolumenach, ceny w sklepach mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż hurtowe.

Obniżki dopiero za miesiąc

Eksperci przewidują, że zauważalne ruchy cenowe mogą pojawić się dopiero w drugiej połowie maja, gdy na rynek trafi więcej owoców z Serbii. Wciąż brak jednak precyzyjnych danych odnośnie potencjalnego wpływu na tegoroczne plony fali wiosennych przymrozków, które dotknęły część sadów na Bałkanach.

Europejska czołówka

Wielkość upraw plasuje nasz kraj w europejskiej czereśniowej czołówce. Roczne zbiory wynoszą od 60 do 80 tys. ton, przy czym produkcja wykazuje wieloletni trend wzrostowy – dość powiedzieć, że w latach 1990-2016 zwiększyła się ona ponad pięciokrotnie. Największe sady czereśniowe znajdują się na Mazowszu, w Wielkopolsce i w woj. świętokrzyskim. W nowoczesnych gospodarstwach dominują odmiany deserowe, takie jak Kordia (bardzo słodka, późniejsza) oraz wczesny Burlat. Zbiory trwają zazwyczaj od końca czerwca do połowy lipca. Produkcja jest dochodowa przy wysokich plonach (15-20 ton z hektara). Główne wyzwania stojące przed plantatorami to: wrażliwość zawiązków na przymrozki, opady deszczu w czasie zbiorów oraz rosnący import z innych krajów.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: sadyiogrody.pl, farmer.pl

