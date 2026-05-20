Życie i praca nad morzem - sprawdź, czy Trójmiasto to dobry kierunek na rozwój zawodowy?

Praca nad morzem to hasło, które kojarzy się w szczególności ze studenckim planem na wakacje. W sezonie można nie tylko dużo zarobić, ale i miło spędzić czas, oddychając zdrowym, morskim powietrzem. Klimat nadmorskich miast sprawia jednak, że wielu zamienia wakacyjną przygodę w plan na życie. Czy to dobry pomysł? Sprawdźmy, jak wygląda życie i praca nad morzem.

Praca nad morzem - tylko w sezonie?

Wyobrażając sobie pracę nad morzem, większość z nas ma zapewne przed oczami kelnera, animatora, sprzedawcę lodów, czy kukurydzy na plaży. Z czego najbardziej ikoniczna pozostaje ta ostatnia propozycja. Jednak na osoby, które myślą o szukaniu szczęścia w Trójmieście, czeka znacznie więcej propozycji zawodowych. Trójmiasto to przede wszystkim potężna gospodarka, szeroko rozwinięty rynek usług i to nie tylko turystycznych. Nie bez powodu wiele osób szuka pracy właśnie w Trójmieście. Nie idzie za tym, tylko wizja oddychania morskim powietrzem, lecz realna szansa na rozwój.

Perspektywy pracy w Trójmieście

Jednak aby nie rzucać słów na wiatr, porównajmy Trójmiasto z kierunkiem, który słynie z największych perspektyw w kraju, czyli ze stolicą. W Warszawie i Trójmieście utrzymuje się niskie bezrobocie. Różnica wynosi ok. 1% na korzyść stolicy. Ponadto Gdańsk dogadania Warszawę pod względem wynagrodzeń. Według danych GUS z października 2025 r. Warszawa znajduje się na drugim, a Gdańsk na trzecim miejscu spośród miast o najwyższym przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Choć w Warszawie znajdziemy więcej tzw. dużych pracodawców, to Trójmiasto oferuje porównywalną dynamikę rynku pracy z niskim bezrobociem.

Praca - Trójmiasto poza sezonem

Wbrew pozorom praca nad morzem nie jest tylko sezonowa. Co więcej, już samo pojęcie sezonu jest kwestią dyskusyjną. Choć latem Trójmiasto przyciąga zdecydowanie więcej turystów, warto pamiętać, że hotele przyjmują przyjezdnych cały rok. To za sprawą Gdańskiej starówki i innych ciekawych atrakcji regionu. Morze przyciąga więc nie tylko latem i przedsiębiorcy nieustannie poszukują dodatkowych rąk do pracy w turystyce i gastronomii.

Poza tym, jeśli przyjrzymy się danym Barometru Zawodów, dostrzeżemy, jak wiele obszarów niezwiązanych z walorami turystycznymi cierpi na deficyt kandydatów. W Trójmieście rozwija się choćby rynek biznesu i nowych technologii. Zatem to dobry kierunek rozwoju dla analityków, czy programistów.

Osoby regularnie odwiedzające nadmorskie miasta z pewnością widzą, jak szybko się one zmieniają. Powstają nowe budynki zarówno mieszkalne, jak i dla biznesu. To z kolei napędza rynek budowlany i zapotrzebowanie na fachowców. Trójmiasto to oczywiście ważny punkt logistyczny. Dlatego niezależnie od sezonu pracę łatwo znajdą kierowcy, czy magazynierzy. Wystarczy przejrzeć oferty pracy na GoWork.pl, aby dowiedzieć się, czy nad morzem dostępna jest praca w wybranym zawodzie.

Jak wygląda życie i praca nad morzem?

Wiemy już, że praca nad morzem w Trójmieście jest na wyciągnięcie ręki praktycznie cały rok. Jednak, czy to dobre miejsce do życia? Nadmorskie miasta są piękne, klimatyczne i oferują szybki dostęp do plaży. Wystarczy wsiąść w tramwaj, czy autobus. Z drugiej jednak strony, przytłaczająca jest wizja zaludnionych ulic, hałasu generowanego przez turystów różnych narodowości i wysokie ceny wynikające wprost z charakteru regionu. Jak się jednak okazuje, Gdańsk jest świetnym miejscem do życia, o czym świadczy wysoka pozycja w rankingu miast do życia i niższe koszty wynajmu mieszkania, niż np. w stolicy. Miasto cechuje dobry stosunek kosztów życia do zarobków. Wspomniany ranking Business Insider z 2025 r. uwzględnił w zestawieniu m.in. wynagrodzenia, ceny mieszkań z rynku wtórnego, czy dostęp do lekarzy i przestępczość.

Warto jednak pamiętać, że każdy ma inne priorytety. Przed każdym ważnym krokiem życiowym, a już w szczególności decyzją o przeprowadzce do innego miasta, warto zrobić własną kalkulację. Tym, co na pewno przemawia na korzyść Trójmiasta, jest dobry rynek pracy, zrównoważone koszty życia i bliskość morza.

Artykuł sponsorowany