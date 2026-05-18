Bliski Wschód dalej wrze

Początek tygodnia przynosi wyraźne pogorszenie globalnych nastrojów, a inwestorzy ponownie skupiają uwagę na geopolityce, rynku ropy oraz perspektywach polityki Fed. Mocny dolar i wzrost rentowności amerykańskich obligacji utrzymują presję na waluty rynków wschodzących, choć złoty pozostaje relatywnie stabilny. W centrum uwagi pozostają dziś także oczekiwania wobec danych z USA oraz nastroje na Wall Street, które mogą wyznaczyć kierunek notowań na najbliższe sesje.

Dalej gorąco wokół Iranu

Dzisiejszą sesję zdecydowanie zdominowały wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rynek reaguje na kolejne doniesienia o napięciach wokół Iranu oraz utrzymujące się ograniczenia transportu przez Cieśninę Ormuz, co ponownie winduje ceny ropy Brent powyżej 110 USD za baryłkę. Duży niepokój budzą wieści o irańskim ataku na infrastrukturę atomową Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W odpowiedzi mamy zapowiedź, że ZEA jest gotowe przyłączyć się do ofensywy USA i Izraela. Inwestorzy obawiają się, że dłuższe utrzymywanie wysokich cen energii może przełożyć się na ponowny wzrost presji inflacyjnej w USA i Europie, a tym samym ograniczyć przestrzeń do obniżek stóp procentowych przez Fed i EBC. W efekcie rosną rentowności obligacji, a dolar, choć dziś koryguje, to pozostaje relatywnie mocny wobec większości walut. To także niekorzystne środowisko dla walut rynków wschodzących, w tym złotego. Warto również zwrócić uwagę na zachowanie złota, które mimo wzrostu awersji do ryzyka nie reaguje już tak dynamicznie, jak podczas wcześniejszych epizodów geopolitycznych.

Nowy Fed, nowe rozdanie

Na szerokim rynku nadal najwięcej uwagi skupia się wokół dolara i oczekiwań wobec Fed. Po ubiegłotygodniowym wzroście rentowności amerykańskich obligacji inwestorzy zaczynają ograniczać zakłady na szybkie obniżki stóp procentowych w USA. Rynek coraz częściej zakłada, że Fed może utrzymać bardziej ostrożne podejście, zwłaszcza jeśli ceny ropy utrzymają się wysoko także w kolejnych tygodniach. EURUSD pozostaje przez to pod presją i utrzymuje się blisko ostatnich minimów. W tle cały czas ważny pozostaje także sentyment na Wall Street, gdzie inwestorzy czekają na wyniki największych spółek technologicznych. Szczególnie istotne będą publikacje związane z sektorem AI, który w ostatnich miesiącach mocno napędzał wzrosty amerykańskich indeksów. Ewentualne pogorszenie nastrojów na giełdach mogłoby dodatkowo wspierać dolara kosztem walut rynków wschodzących.

Spokojny początek tygodnia

Złoty rozpoczyna tydzień relatywnie stabilnie, choć globalne pogorszenie nastrojów lekko ciąży walutom regionu. EURPLN utrzymuje się w okolicach 4,24-4,25 zł, USDPLN pozostaje blisko 3,65 zł, frank wyceniany jest w rejonie 4,64 zł, natomiast GBPPLN pozostaje przy 4,88 zł. Dziś inwestorzy będą przede wszystkim śledzić wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych oraz dane z amerykańskiej gospodarki, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych. Lokalnie rynek nadal analizuje perspektywy polityki NBP po ostatnich ostrożnych sygnałach ze strony RPP. Na razie złotemu pomagają relatywnie dobre fundamenty krajowej gospodarki, ale przy utrzymaniu mocnego dolara i podwyższonej awersji do ryzyka przestrzeń do dalszego umocnienia PLN pozostaje ograniczona.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

