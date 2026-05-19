Polska pęknięta na pół. Premiera książki "Kultura nienawiści" dr. Janusza Szewczaka

Czy polityka musi opierać się na nienawiści, a dyskurs publiczny na ciągłym seansie pogardy? Na te pytania szukano odpowiedzi na wtorkowym spotkaniu w warszawskim Domu Technika, podczas promocji najnowszej książki dr. Janusza Szewczaka pt. „Kultura nienawiści, czyli Polska nienawiścią podzielona” (Wydawnictwo LTW). Paradoksalnie, rozprawa na temat nienawiści stała się przyczynkiem do głębokich rozważań na temat dobra, piękna i prawdy. Do dyskusji na temat człowieka we współczesnym świecie i nas samych we współczesnej Polsce.

To wszystko udało się też dzięki uczestnikom, którzy licznie przybyli do warszawskiego NOT-u zaproszeni przez dr. Janusza Szewczaka - prawnika, analityka gospodarczego i publicystę ekonomicznego oraz – co istotne w tym kontekście autora niezwykle poczytnych książek „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy”, „Idiotokracja, czyli zmowa głupców”, „Pandemia grzechu, czyli śmierć nauczycielką życia” oraz „Piękno zdeptane, kult brzydoty”. Każda z tych książek stała się rozprawą na temat etyki, człowieczeństwa i zagrożeń współczesności, których może pomóc uniknąć świadomość historyczna. Uczestnicy mieli zatem niecodzienną okazję wysłuchać wyjątkowych wystąpień dwóch gości z Krakowa – arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i prof. Andrzeja Nowaka.

A wstępem do krótkiego podsumowania tych wystąpień niech będzie cytat z zapowiedzi „Kultury nienawiści”:

„Jesteśmy świadkami prawie całkowitego upadku dobrych obyczajów, kultury osobistej, szacunku dla tradycji czy miłości Ojczyzny a wszystko to podsyca właśnie nienawiść. Satysfakcja z tzw. zaorania przeciwnika, wulgarne i obrażające słowa, brak współczucia dla ludzkiego cierpienia (…) Zdecydowanie bardziej intrygująca i interesująca staje się dziś przemoc i nienawiść (…) do tradycji, do sztuki klasycznej, do autorytetów, obyczajów, do kościoła, ale też do mężczyzn lub kobiet, do instytucji rodziny, do patriarchatu, ale i matriarchatu, no i oczywiście przede wszystkim do Boga„.

Prof. Andrzej Nowak: ojkofobia, nowomowa i uderzenie w polskość

Jako pierwszy głos zabrał prof. Andrzej Nowak, który wpisał najnowszą publikację dr. Szewczaka w szerszy kontekst kryzysu współczesnego świata, w którym „prawda, dobro i piękno zostają razem zakwestionowane, wyrzucone na śmietnik ze straszliwymi tego konsekwencjami„. Z perspektywy politycznej i społecznej, profesor postawił mocną diagnozę: są wokół nas cierpiący na ojkofobię, „czyli nienawiść do własnej wspólnoty„.

Jako przykłady tego zjawiska podał szokujące próby zakłamywania polskiej historii przez elity, takie jak umniejszanie roli polskiego wojska pod Monte Cassino na rzecz kultu żołnierzy z Wehrmachtu, czy też wypowiedź wiceprezydenta Gdańska, który sugerował, że to „złe słowo Polaka” rozpoczęło II wojnę światową. Takie odwracanie pojęć służy dzisiejszym elitom do pokazania swojej „wyższości” nad własnym, rzekomo prymitywnym narodem.

Profesor obnażył również mechanizmy współczesnej propagandy, przywołując słowa Rogera Scrutona o tym, że ”nowomowa zaczyna się wtedy, kiedy podstawowa funkcja języka, jaką jest opisywanie rzeczywistości, zostaje zastąpiona przez rywalizującą z nią funkcję narzucania władzy„. To właśnie ta władza pozwala liberalnym publicystom wprost nawoływać do zlikwidowania „białego heteronormatywnego ochrzczonego Polaka” czy też postulować zadawanie bólu Polakom-katolikom w imię rzekomej prawdy dziejowej.

Prof. Nowak punktował również polityczną hipokryzję, analizując obietnice Donalda Tuska o ”zakończeniu wojny polsko-polskiej”, które stoją w rażącej sprzeczności z chęcią politycznej i moralnej eliminacji przeciwników.

Podsumowując, profesor wezwał do sprzeciwu wobec tej niszczącej fali, apelując: „Niech nam towarzyszy hasło: więcej dobra zamiast mniej zła„.

Abp Marek Jędraszewski: Neomarksistowska inżynieria dusz

Wystąpienie prof. Nowaka w niezwykły sposób uzupełnił metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, który spojrzał na problem podziałów przez pryzmat ideologiczny. Zwrócił uwagę na fatalne żniwo marksizmu i zabójczy wpływ dzisiejszego neomarksizmu, dla których „nienawiść jest potrzebna po to, żeby osiągnąć cele totalitarne„. Zauważył, że dzisiejszym inżynierom społecznym nie chodzi już tylko o zmianę władzy, ale ich „celem ostatecznym jest totalna zmiana człowieka”.

W odpowiedzi na tę machinę pogardy, arcybiskup przywołał koncepcję „większej wolności” (libertas maior), o której mówił św. Jan Paweł II. To wolność polegająca na wyrzeczeniu się własnego egoizmu dla tworzenia wspólnego dobra – postawa będąca całkowitym zaprzeczeniem ideologii opartej na nienawiści.

Dr Janusz Szewczak: Kłamstwo stało się przepustką do władzy

Głos zabrał również autor publikacji, której premiera zgromadziła tak znamienitych gości, bo w sali Domu Technika dostrzegliśmy Jana Pietrzaka, senatora Grzegorza Biereckiego, profesora Jerzego Żyżyńskiego i wielu przedstawicieli środowisk ekonomicznych i polityków. To zrozumiałe ze względu na działalność dr Janusza Szewczaka, posła na Sejm VIII kadencji, byłego członka zarządu Orlenu i głównego ekonomisty Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Szewczak nie ukrywał swojego głębokiego pesymizmu wobec stanu dzisiejszej debaty publicznej. Podzielił się z publicznością dylematem: „czy miłosierdzie jest nadal obowiązującą regułą i zasadą w naszym życiu społecznym, kiedy właściwie można powiedzieć, że nienawiść i kłamstwo zdominowały całkowicie nasze życie publiczne„.

Autor „Kultury nienawiści” wskazał na brutalizację polskiej polityki, w której „kłamstwo i nienawiść stały się cechami instytucjonalnymi zdobywania władzy i sprawowania władzy stały się powodem nie do wstydu, tylko do dumy„. Zauważył, że dzisiejsza Polska pękła na dwie wrogie części, do tego stopnia, że unikamy rodzinnych spotkań z obawy przed agresją i politycznymi kłótniami. Szewczak ostrzegał jednak, przypominając stare chińskie przysłowie: „jeśli nienawidzisz, kop od razu dwa groby, jeden dla siebie bo nienawiść unicestwia również tego, który nienawidzi„. Jego wystąpienie było gorzkim, ale potrzebnym wezwaniem do walki z cywilizacją śmierci i nienawiści, która zalewa dzisiaj Polskę. I taka jest również omawiana publikacja, którą wypada polecić.

Maciej Wośko

„Kultura nienawiści, czyli Polska nienawiścią podzielona", Janusz Szewczak, Wydawnictwo LTW

• „Kultura nienawiści, czyli Polska nienawiścią podzielona”, Janusz Szewczak, Wydawnictwo LTW

