Koszty mieszkań wyższe o 100 proc.

Koszty budowy mieszkań w Polsce wzrosły o 100 proc. w ciągu dekady – podaje firma Emmerson Evaluation.

Średnia cena mieszkań w całym kraju przekroczyła 15 tys. zł za m². W największych miastach, takich jak Gdańsk za m2 zapłacimy 18 356 zł, w Krakowie 17 054 zł, we Wrocławiu 15 349 zł a w Poznaniu 14 176 zł.

Przyczyny wzrostu cen

Rosną koszty materiałów i robocizny, a te ograniczają możliwości obniżek cen mieszkań.

Według Emmerson Evaluation sam koszt budowy 1 m² mieszkania w Warszawie wyniósł pod koniec 2025 r. średnio ok. 8 tys. zł, podczas gdy dekadę wcześniej było to 3,65 tys. zł.

Deweloperzy działają w warunkach rosnącej niepewności, gdzie wahania cen materiałów i robocizny bezpośrednio wpływają na budżety inwestycji i politykę cenową.

Drożej w dużych miastach

Eksperci wskazują, że wyższe koszty realizacji oraz ograniczona podaż gruntów windują średnie ceny mieszkań szczególnie w dużych miastach.

Prognozy na przyszłość

Prognozy cen na 10 lat są obarczone dużą niepewnością, ale należy pod uwagę kilka kluczowych czynników:

Demografia

Polska zmaga się z jednym z najgłębszych kryzysów demograficznych w Europie, na który składają się drastyczny spadek dzietności, starzenie się społeczeństwa oraz ogólny ubytek ludności

Pustostany (wolne mieszkania)

W Polsce mamy ok. 2 mln mieszkaniowych pustostanów. Ich liczba będzie rosła i za kilka lat może we wszystkich powiatach przewyższyć potrzeby mieszkaniowe. Populacja Polski wynosi obecnie ok. 37,28 mln osób. Tylko w ciągu roku ubyło nas około 155 tysięcy.

Czynniki ekonomiczne

Stopy procentowe mają kluczowy wpływ na ceny na rynku nieruchomości – wysokie stopy ograniczają zdolność kredytową i spowalniają rynek. Również inflacja oraz koszty materiałów budowlanych odgrywają istotną rolę: jeśli będą rosnąć wolniej niż w ostatnich latach, może to ograniczyć dynamikę wzrostu cen mieszkań. Kolejnym czynnikiem jest polityka państwa – programy wspierające mieszkania (np. dopłaty czy tanie kredyty) mogą zwiększyć popyt w krótkim okresie, ale mają ograniczony wpływ na ceny w długim terminie

Podsumowując, w dużych miastach w kolejnych latach spodziewamy się stabilizacji lub umiarkowanego wzrostu cen, natomiast w małych miastach i na peryferiach przewiduje się spadki lub stagnację cen.