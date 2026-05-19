Polacy coraz częściej skarżą się na jakość żywności

Nieprawidłowe oznakowanie, wątpliwy kraj pochodzenia, brak składnika deklarowanego na etykiecie, problemy ze świeżością mięsa, nabiału, pieczywa czy owoców i warzyw – to najczęstsze sygnały, jakie konsumenci przekazują Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rocznie takich zgłoszeń jest ponad tysiąc. Około 700 rozpatruje IJHARS, pozostałych 300 spraw przesyłanych jest do sanepidu, Inspekcji Weterynaryjnej albo Inspekcji Handlowej.

Klienci coraz dokładniej sprawdzają skład produktów i coraz częściej wyłapują rozbieżności między tym, co obiecuje etykieta, a tym, co faktycznie trafia do koszyka. Producenci takich artykułów spożywczych i sklepy wprowadzające je do obrotu mogą spodziewać się rychłej wizyty kontrolerów.

Etykieta swoje, rzeczywistość swoje

Najwięcej skarg dotyczy sklepów. Konsumenci zwracają uwagę na niejasne oznaczenia, brak informacji po polsku, wątpliwą świeżość produktów oraz skład różniący się od deklaracji na opakowaniu. Coraz częściej pojawiają się też sygnały dotyczące podejrzanych praktyk stosowanych w gastronomii oraz sprzedaży internetowej.

Mięso, nabiał i owoce na cenzurowanym

Najwięcej emocji budzą świeże owoce i warzywa, szczególnie informacje o kraju ich pochodzenia. Klienci coraz częściej podejrzewają, że importowane produkty bywają sprzedawane jako krajowe. Lwia część zgłoszeń dotyczy mięsa, drobiu, nabiału, pieczywa, miodu i ryb. Konsumenci chcą wiedzieć, co naprawdę znajduje się w podejrzanych produktach i kiedy producent lub sprzedawca przekracza granice uczciwości. Jeden sygnał od klienta może dziś uruchomić pełnowymiarową kontrolę i może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Grzegorz Szafraniec na podst. gov.pl

