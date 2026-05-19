Złagodzenie sankcji wobec Moskwy tylko na czas wojny

Władze unijne niezadowolone z poluzowania antyrosyjskich sankcji przez Waszyngton. Ale z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i ograniczenia eksportu ropy arabskiej surowiec z Rosji znów jest ważny dla Chin i Indii.

Ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę najbardziej rozwiniętych państw świata – G7 dyskutują w Paryżu o kryzysie naftowym w efekcie zablokowania przez Iran Cieśniny Ormuz (w odwecie za izraelsko-amerykańskie ataki) i jego skutkach. A kwestia zabezpieczenia naftowych dostaw jest jedną z najważniejszych. Według medialnych doniesień unijny komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis skrytykował władze USA za przedłużenie na kolejne 30 dni okresu zawieszenia sankcji wobec Rosji, dzięki czemu od początku wojny na bliskim Wschodzie Moskwa zarabia coraz więcej na eksporcie surowca.

Z punktu widzenia UE nie uważamy, że jest to odpowiedni moment na zmniejszanie presji na Rosję – powiedział Dombrovskis dziennikarzom przed szczytem w Paryżu.

I dodał, ze to „Rosja zyskuje na wojnie w Iranie i wzroście cen paliw kopalnych”. Według unijnego dyplomaty – obecny w Paryżu sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapewniał, ze zawieszenie sankcji ma tylko tymczasowy charakter. Jednak dane opublikowane przez różne instytucje pokazują, ze dla Rosji wojna na Bliskim Wschodzie to bardzo korzystny czas. Zwłaszcza ze wcześniej przez miesiące miała poważne problemy ze znalezieniem nabywców ropy, gdyż klienci obawiali się skutków w postaci sankcji USA.

Teraz wśród odbiorców dostaw rosyjskich są firmy m.in. z Chin i Indii, które szczególnie boleśnie odczuły blokadę Ormuzu.

Zaledwie kilka dni temu The Wall Street Journal w swojej analizie o „zwycięzcach i przegranych” obecnej wojny w Zatoce wskazał wręcz, że „niewielu aktorów odniosło tak widoczne korzyści, jak Władimir Putin”. Złagodzenie przez USA sankcji bowiem „pomogło to Moskwie spieniężyć” zapasy ropy i to po wyjątkowo wysokich cenach. Ale – według WSJ korzystna sytuacja nie będzie trwała wiecznie, szczególnie że Ukraina nasiliła ataki na infrastrukturę paliwową Rosji.

Agnieszka Łakoma