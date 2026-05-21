Mleczarnie mają dość dyktatu sieci handlowych!

Polskie mleczarnie mają dość wojny cenowej narzucanej przez wielkie sieci handlowe. Sektor mleczarski alarmuje, że markety wymuszają promocje, dodatkowe opłaty i długie terminy płatności. Domagają się również od dostawców produkowania pod private labels, przez co zakłady tracą wpływ na ceny i marże. Jesteśmy pod ścianą. Tak dalej być nie może – mówią mleczarze.

W przygotowanej dla branży analizie pojawił się plan obrony przed przewagą konkurencyjną handlu. Mleczarnie chcą wspólnie zbierać dowody nieuczciwych praktyk i kierować je do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz bezpośrednio do sądów. Powstać miałby także ranking sieci uczciwie współpracujących z dostawcami.

Dumpingowe ceny biją w producentów

Coraz głośniej mówi się też o kategorycznym zakazie sprzedaży produktów poniżej ceny zakupu. Branża uważa, że dumpingowe promocje destabilizują cały rynek żywności i uderzają w producentów. Mleczarnie domagają się od Komisji Europejskiej ograniczenia praktyk polegających na wypychaniu z półek markowych produktów przez tańsze wyroby z logo marketów. Ratunkiem ma być także rozwój sprzedaży internetowej, automatyzacja produkcji i ograniczanie kosztów. Branża liczy, że zmiany w unijnych przepisach pomogą wzmocnić pozycję producentów wobec handlowych gigantów.

15 mln ton rocznie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz branżowych analiz, w Polsce działa około 118 zakładów i spółdzielni mleczarskich. Liczba ta stale spada z powodu procesów konsolidacyjnych i przejmowania mniejszych podmiotów przez większe grupy. Jesteśmy jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej – wytwarzamy ponad 15 mln ton surowca w skali roku. Sektor generuje nadwyżki, dlatego co roku eksportujemy wyroby mleczarskie o wartości około 3,9 mld euro, co stanowi potężny filar polskiego rolnictwa.

Statystyczny Polak spożywa rocznie około 276 litrów mleka pod różną postacią. / autor: Związek Polskich Przetwórców Mleka

Podlasie – mleczna kraina

Aż 85 proc. krajowego pogłowia krów znajduje się w centralnej i wschodniej części kraju. Liderami są województwa: podlaskie i mazowieckie (z udziałami na poziomie 22 proc.). Podium zamyka Wielkopolska (około 15 proc.). Około 73 proc. wartości eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej. Największymi odbiorcami są Niemcy, Czechy i Niderlandy. Polskie produkty chętnie kupują także klienci z Wielkiej Brytanii, Algierii, Ukrainy, Chin czy Arabii Saudyjskiej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródła: GUS, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Polskie Mleko, KZSM

