Kancelaria Prezydenta o referendum: mamy „plan B”

Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Kancelaria Prezydenta nie porzuca tematu organizacji referendum ws. polityki klimatycznej UE, na co nie wyraził zgody Senat. Dodał, że „plan B” jest już przygotowany. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również oświadczył, że to nie jest ich „ostatnie słowo”.

W środę Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciw było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Senat mówi „nie"! Tak koalicja rządowa odbiera Polakom głos

Również w środę ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że wydarzenie jest m.in. wyrazem wsparcia dla prezydenta, który złożył wniosek o przeprowadzenie referendum.

Minister Przydacz: mamy i wdrażamy „plan B”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pytany w czwartek w Telewizji Republika, czy prezydent jest rozczarowany decyzją Senatu, stwierdził, że rozczarowani wynikiem głosowania są przede wszystkim Polacy.

Polacy, myślę, że w dużej mierze oczekiwaliby takiej możliwości wypowiedzenia się w referendum: czy jesteś za, czy przeciw polityce klimatycznej - ocenił.

Dopytywany, czy KPRP ma przygotowany „plan B”, oświadczył, że tak, ponieważ prezydenccy ministrowie przewidywali taką możliwość, iż senatorowie nie wyrażą zgody na referendum. - Nie jesteśmy zaskoczeni, mamy tutaj kolejne plany - podkreślił Przydacz.

W swoim czasie wszystko powiemy. Będzie to na pewno koordynował i pan minister (Paweł) Szefernaker, i minister (Zbigniew) Bogucki. Nie porzucamy w ogóle tego tematu. Uważamy, że trzeba tutaj starać się Polakom oddać szansę działania – zapewnił.

Leśkiewicz: to nie jest nasze ostatnie słowo

Natomiast rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w TVN24 ocenił, że całe sformułowanie, które zostało zawarte w pytaniu referendalnym „jest prawdziwe”. Jego zdaniem, rynek europejski traci na obecnej polityce klimatycznej, a portfele Polaków „są coraz bardziej obciążone”. - Emisja gazów cieplarnianych przez całą Unię Europejską to jest tylko 6 procent ogólnej emisji światowej. Wielkie firmy, korporacje wycofują się z Europy, nie chcą tutaj prowadzić działalności gospodarczej, produkcyjnej, wchodzą na przykład do Azji, gdzie nie ma takich ograniczeń – zauważył.

W związku z tym – dodał – zaproponowano referendum. Jak dodał, od „co najmniej tygodnia” były zapowiedzi, że Senat odrzuci wniosek prezydenta. - To nie jest nasze ostatnie słowo – podkreślił Leśkiewicz.

Będziemy walczyć o to, żeby Polacy płacili mniej za energie elektryczną, by skończyć z szaleństwem zielonego ładu, tej polityki klimatycznej ETS-u, ETS-u2 – wymieniał.

PAP, sek

