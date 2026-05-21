Robi się słabo z płacami! Realnie to już tylko pełzanie

W kwietniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 9530,45 zł. Oznacza to wzrost nominalny o 5,4 proc. r/r. Po uwzględnieniu inflacji realna dynamika wynagrodzeń wyniosła już tylko 2,1 proc. r/r. To wyraźny sygnał, że wzrost płac traci impet.

Według danych GUS wynagrodzenie w kwietniu wzrosło 5,4 proc. rdr, a w stosunku do marca spadło o 1,3 proc. To wyraźnie gorzej od oczekiwań rynkowych, bo konsensus PAP wynosił +6,0 proc.do wynagrodzeń w skali roku i -0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

W komentarzu GUS zauważa: „Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych oraz świątecznych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).”

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (rok do roku) / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: rośnie ryzyko dla konsumpcji, głównego silnika gospodarki

„Polski rynek pracy pozostaje w relatywnie dobrej kondycji, ale coraz mniej przypomina klasyczny rynek pracownika. Nie stał się jeszcze rynkiem pracodawcy w pełnym znaczeniu tego słowa, ale układ sił wyraźnie się zmienia. Firmy rekrutują ostrożniej, częściej szukają konkretnych kompetencji i są mniej skłonne do podnoszenia wynagrodzeń. Widać to zarówno w wolniejszym wzroście płac, jak i w słabszym popycie na pracowników - komentuje dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Tendencja spadku realnej dynamiki wynagrodzeń najprawdopodobniej utrzyma się również w kolejnych miesiącach. Wysokie ceny ropy i paliw zaczną szerzej rozlewać się po gospodarce, co oznacza, że wyższa inflacja pochłonie znaczną część nominalnego wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie firmy, odczuwając wyższe koszty i słabszy popyt, będą coraz ostrożniej podchodzić do podwyżek oraz szukać oszczędności. W rezultacie wynagrodzenia nadal mogą rosnąć szybciej niż ceny, ale ich realna dynamika będzie coraz słabsza - przewiduje analityk Portu..

Słabsza dynamika realnych wynagrodzeń to ryzyko również dla konsumpcji, która pozostaje głównym silnikiem wzrostu polskiej gospodarki. Jeśli płace będą rosły wolniej, a ceny nadal będą obciążały domowe budżety, gospodarstwa domowe mogą ostrożniej podchodzić do wydatków. Z tego powodu ryzyko rewizji prognoz wzrostu PKB w dół będzie w kolejnych miesiącach rosło. – zapowiada Andrzej Gwiżdż.

Analitycy Banku Pekao: najsłabsze dane od 5 lat

Najsłabszy odczyt płac od 5 lat. Znowu. GUS podał, że wynagrodzenia wzrosły w kwietniu o jedyne 5,4 proc. r/r wobec 6,6 proc., zgodnie z naszą prognozą (najniższą w konsensusie!). To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od płac z piątką z przodu (…) Zatrudnienie stabilnie nisko na -0,9 proc. r/r. Popyt na pracę w polskiej gospodarce jest słaby, a szanse na odbicie, szczególnie przy negatywnym wpływie szoku energetycznego na konsumpcję, są raczej marne. - wskazują na X analitycy Banku Pekao.

Analitycy Banku ING: spadkowy trend trwa

Wzrost płac kontynuuje spadkowy trend. W kwietniu wynagrodzenia wzrosły o 5,4 proc.r/r (ING: 5,9 proc.; konsensus: 6,1 proc.) vs. 6,6 proc. w marcu. Zatrudnienie w dół o 0,9 proc.r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Mniej rozgrzany rynek pracy to mniejsze ryzyko efektów drugiej rundy po szoku paliwowym - zauważają analitycy Banku ING.

Ekonomiści mBanku: spada ryzyko inflacyjne

Płace w kwietniu wzrosły tylko 5,4 proc. r/r, to sporo poniżej konsensusu (6 proc.), co powinno jak na razie uspokajać RPP w kontekście trwającego szoku ze strony cen energii. Na rynku pracy nie widać póki co żadnych ryzyk dla utrwalenia inflacji wskazują analitycy mBanku..

PAP, PAP Biznes, X; oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Rynek elektryków pod dyktando Chin

Ile zarabiają lekarze? 600 medyków w elicie finansowej

»»Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej UE – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24