Cherlawa wiosna w przemyśle. Wzrost produkcji rozczarował

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,1 proc. r/r w kwietniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny. Konsensus rynkowy był znacznie wyższy i zapowiadał wzrost 4,1 proc. w skali roku. W stosunku do marca 2026 r. produkcja spadła o 7,4 proc.

„W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.), natomiast w porównaniu z marcem br. zmniejszyła się o 7,4 proc.” - czytamy w komunikacie GUS.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (wówczas notowano wzrost o 0,8 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w marcu br., podano także.

Analitycy Banku Pekao: korekta marcowego wystrzału

„Polska gospodarka wraca do normalności po wybujałym marcu. Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,1 proc. r/r, mniej więcej 1 pkt. proc. wolniej od konsensusu (to nie jest duża pomyłka). Wybiegając do przodu – w kolejnych miesiącach wyniki przemysłu będą nieco słabsze z uwagi na konsekwencje wojny w Zatoce i hamowanie krajowego popytu konsumpcyjnego. Przy okazji – wyjaśniła się dzisiaj zagadka mocnego odczytu produkcji za marzec. To w dużej mierze kwestia… inflacji. Rewizja marcowego PPI w górę o 2 pkt. proc. oznacza zrewidowanie marcowej produkcji o 2 pkt. proc. w dół, z 9,4 do 7,5 proc. r/r. Po rewizji marcowy odczyt dużo łatwiej dopasować do innych danych. Tak duża rewizja marca oznacza, że kwiecień jest w istocie rzeczy… pozytywną niespodzianką - interpretują dane GUS analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści Banku ING: ożywienie jest słabsze niż sugerował marzec

Produkcja przemysłu w kwietniu rośnie o 3,1 proc. r/r (ING: 2,4 proc.; konsensus: 4,2 proc.). Ożywienie jest słabsze niż sugerował marzec. W mocy nasza teza, że koniec 1kw26 to głównie odbicie po zimie i budowanie zapasów. W 2kw26 powrót do umiarkowanej dynamiki. Ryzykiem rosnąca konkurencja z Chin – wskazują w komentarzu na X analitycy Banku ING.

Eksperci mBanku: przemysł niżej od przewidywań

Produkcja przemysłowa wzrosła mniej niż wskazywał rynkowy konsensus, a dodatkowo marcowe dane zostały zrewidowane o 2 p.p w dół. Wyniki sugerują, że przemysł jest w stanie rosnąć w tempie zbliżonym do 2-3 proc.r/r po usunięciu wahań sezonowych – oceniają na X eksperci mBanku.

ISBnews, X, Sek

