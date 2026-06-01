„Żabka Biznes na dzień dobry” – rusza trzeci sezon podcastów z franczyzobiorcami Żabki

Żabka rusza z trzecim sezonem podcastów z franczyzobiorcami pod nazwą „Żabka Biznes na dzień dobry”. Po dwóch edycjach prowadzonych przez znane osobowości medialne, tym razem po raz pierwszy w historii formatu pojawił się duet gospodarzy – Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Rozmowy pokazują różnorodne historie i perspektywy przedsiębiorców, łącząc wątki biznesowe z osobistymi doświadczeniami i drogą do sukcesu. Pierwszy odcinek można obejrzeć od 20 maja, a kolejne będą publikowane co tydzień na kanale YouTube Żabka Biznes oraz na stronie www.zabka.pl/franczyza/podcasty.

Pierwszy sezon podcastów miał swoją premierę w maju 2024. Obecnie sieć wraca do słuchaczy i widzów z kolejnym cyklem rozmów z franczyzobiorcami prowadzącymi sklepy. Pojawiają się tematy związane z zarządzaniem zespołem, budowaniem relacji z klientami, organizacją codziennej pracy czy łączeniem życia zawodowego z prywatnym. Ale to coś więcej niż rozmowy o przedsiębiorczości. To także historie o pasjach, motywacjach, inspiracjach i o tym, co daje radość oraz napędza do działania. Są one opowiedziane z bardzo ludzkiej perspektywy – oparte na doświadczeniach i realiach codziennego życia.

„Franczyzobiorcy Żabki to ludzie z niezwykłymi historiami, doświadczeniami i pasjami. Chcemy pokazać ich nie tylko jako przedsiębiorców, ale również jako ludzi, którzy realizują swoje marzenia oraz rozwijają zainteresowania poza biznesem. Podcast „Żabka Biznes na dzień dobry” to przede wszystkim rozmowy o odwadze, rozwoju i codziennym życiu” – mówi Kinga Hajducka, Menedżerka Komunikacji Franczyzy Żabka Polska.

Społeczność franczyzobiorców Żabki tworzy dziś blisko 11 tysięcy osób w wieku od 18 do 78 lat, wśród których jest ponad tysiąc przedsiębiorców pochodzących z zagranicy, reprezentujących 15 różnych państw.

Biznes, który daje przestrzeń na pasje

Wśród rozmówców nowego sezonu znajdą się osoby, które poza prowadzeniem sklepów rozwijają swoje pasje i realizują nietuzinkowe zainteresowania. Słuchacze poznają historie franczyzobiorców organizujących rodzinne wyprawy rowerowe, podróżujących po świecie, prowadzących szkoły tańca czy kolekcjonujących unikatowe zestawy LEGO z całego świata.

„Najbardziej zaskoczyło nas to, jak różnorodne historie stoją za przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy Żabka. To osoby pełne energii, pasji i odwagi do działania. W tych rozmowach nie mówimy wyłącznie o biznesie, ale też o życiu, marzeniach oraz zainteresowaniach, które udaje się rozwijać równolegle z prowadzeniem własnej działalności” – dodają Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, prowadzący trzeciej edycji podcastów Żabki.

Krzysztof Ibisz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce, od lat związany z telewizją. Paulina Sykut-Jeżyna jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną, która od wielu lat prowadzi najważniejsze formaty rozrywkowe. W tym roku wspólnie wcielili się w rolę gospodarzy, wprowadzając słuchaczy i widzów w historie przedsiębiorców w trzecim sezonie podcastów „Żabka Biznes na dzień dobry”.

Każdy z 25 odcinków to inna historia. Materiały wideo emitowane będą co środę, począwszy od 20 maja br., m.in. na kanale YouTube Żabka Biznes, w aplikacjach streamingowych oraz na https://www.zabka.pl/franczyza/podcasty/.

