Giełda szykuje się na miliony OKInwestorów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że pojawią się 2 mln nowych indywidualnych kont maklerskich w ciągu 2-3 lat, poinformował członek zarządu Michał Kobza. GPW wiąże duże nadzieje z osobistymi kontami inwestycyjnymi (OKI) i pracuje nad nową odsłoną swojej aplikacji mobilnej, która ma korzystać z AI.

„Chcemy wykorzystać ten dobry czas dla giełdy. Koncentrujemy się na inwestorach, w szczególności indywidualnych. Mamy ponad 2,7 mln kont maklerskich i moja ambicja to dołożyć kolejne 2 mln w ciągu 2-3 lat. Jest to możliwe i będziemy robili wszystko, żeby do tego doszło” - powiedział członek zarządu GPW Michał Kobza podczas 30. edycji konferencji WallStreet.

Członek zarządu zapowiedział m.in. kontynuację i intensyfikację działań i wydarzeń związanych z edukacją inwestycyjną. Przypomniał, że notowania giełdowe są obecne na 60 ekranach sieci Screen Network w Polsce, należącej do giełdowego Digital Network, a będą do nich dodawane informacje edukacyjne.

GPW uruchomi aplikację dla inwestorów indywidualnych

„Kolejna rzecz, nad którą pracujemy to aplikacja giełdowa. Mamy kilkadziesiąt tysięcy użytkowników naszej apki. Powiedzieć, że będziemy chcieli ją ulepszyć, to nic nie powiedzieć. Będziemy chcieli ją zmienić na nowo. I to jest nasz duży projekt wewnętrzny. Będziemy szli dalej z walorami użytecznościowymi. Chcemy, żeby pojawiła się AI i żeby w sposób nowoczesny, czy też nawet niekiedy może wyprzedzający to, co mają inne podmioty rynkowe, ta aplikacja spełniała oczekiwania i była jeszcze bardziej użytkowana. Będą tam dane czasu rzeczywistego. To też jest jeden z naszych dużych projektów” - wskazał członek zarządu GPW.

Prezes Tomasz Bardziłowski powtórzył, że giełda liczy m.in. na wprowadzenie osobistych kont inwestycyjnych (OKI), oferujących preferencje podatkowe.

„Trzymamy za nie kciuki. To sprawdzone rozwiązanie w Szwecji. Ponad 40 proc. populacji ma tam tego typu konta. U nas przewidywane 100 tys. zł zainwestowane w aktywach krajowych bez podatku Belki, a powyżej tego niewielki podatek liczony od wartości aktywów. Myślę, że to będzie coś z czego inwestorzy indywidualni będą chcieli korzystać i będzie to gamechanger dla rozwoju rynku kapitałowego” - podkreślił Bardziłowski.

Rewitalizacja rynku obligacji Catalyst jesienią tego roku

Giełda Papierów Wartościowych planuje też na jesieni rewitalizację rynku obligacji Catalyst, a po wdrożeniu nowego systemu transakcyjnego także segmentu instrumentów pochodnych.

„Wewnętrznie pracujemy nad rewitalizacją rynku Catalyst, czyli naszego rynku obligacji. Będziemy chcieli zaproponować szereg zmian na jesieni, które pogodzą oczekiwania emitentów i inwestorów. Chcemy, żeby tych emisji było więcej, były dobre jakościowo, ale żeby z drugiej strony też te emisje były płynne na rynku” - poinformował członek zarządu Michał Kobz na konferencji WallStreet.

Zapowiedział także, że GPW będzie m.in. wspierać duże, płynne emisje detaliczne.

„Jak już uporamy się z wdrożeniem naszego nowego systemu transakcyjnego, będziemy w stanie wrócić produktowo do rozwoju rynku instrumentów pochodnych. Chcemy edukacyjnie mocno postawić w najbliższych miesiącach i latach też na rynek instrumentów pochodnych. Mamy bardzo dużą ofertę kontraktów terminowych i opcji. Mamy kontrakty na 44 pojedyncze spółki, także duże możliwości hedgingu czy spekulacji. Niezmiennie uważamy, że najlepiej robić to na rynku regulowanym” - powiedział także Kobza.

GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Oferuje usługi w zakresie obrotu, rozliczeń, dostarczania danych rynkowych, indeksów oraz benchmarków referencyjnych. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie od 2010 roku.

ISBnews, sek

