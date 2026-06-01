GUS lekko „podciągnął” w górę wynik PKB

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,5 proc. r/r w I kw. 2026 r. wobec wzrostu o 3,2 proc. r/r w I kw. 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja) wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. wyniósł 3,4 proc.

„Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym kwartale 2025 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5 proc.

Popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc.

„W I kw. 2026 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,3 proc., a inwestycyjny zwiększył się o 2,4 proc.” - czytamy także.

Na wzrost PKB w I kwartale 2026 r. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 3,7 proc. (w IV kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 4,6 proc.). Spożycie ogółem było wyższe o 3,9 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 5,3 proc.), a akumulacja brutto o 2,7 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 2,3 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,3 proc., a spożycie publiczne o 6 proc. (w IV kwartale 2025 r. odpowiednio o 4,3 proc. i 7,7 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 2,4 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 6,6 proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,9 proc. wobec 13,2 proc. rok wcześniej.

Wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +3,5 pkt proc. (w IV kwartale 2025 r. wyniósł +4,4 pkt proc.). Złożyły się na to pozytywne wpływy spożycia ogółem i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,2 pkt proc. (wobec +3,8 pkt proc. w IV kwartale 2025 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2 pkt proc., a wpływ spożycia publicznego +1,2 pkt proc. (w IV kwartale 2025 r. odpowiednio +2,1 pkt proc. i +1,7 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +0,3 pkt proc. (wobec +1,5 pkt proc. w IV kwartale 2025 r.), a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych był neutralny (wobec - 0,9 pkt proc. w IV kwartale 2025 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był pozytywny i wyniósł +0,3 pkt proc. (wobec +0,6 p. proc. w IV kwartale 2025 r.). W I kwartale 2026 r. notowano neutralny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (wobec - 0,3 pkt proc. w IV kwartale 2025 r.), podał także GUS.

Analitycy PKO BP: wzrost PKB w I kwartale niższy o 0,6 pkt proc. od tego z IV kwartału 2025

Wzrost PKB w 1q26 spowolnił do 3,5 proc. r/r z 4,1 proc. r/r w 4q25 i był o 0,1pp wyższy od szacunku flash. Głównym motorem wzrostu była konsumpcja indywidualna, która zwiększyła się o 3,3 proc. r/r (wobec 4,3 proc. r/r kwartał wcześniej) i dodała 2,0pp do wzrostu PKB. Na plus zaskoczyło spożycie publiczne, rosnąc o 6,0 proc. r/r, a na minus inwestycje, które spowolniły do 2,4 proc. r/r z 6,6 proc. r/r w 4q25. Eksport netto i zmiana stanu zapasów miały neutralny wpływ na PKB. Słabość inwestycji mogła być związana z ograniczoną w czasie mrozów aktywnością w sektorze budowlanym (wartość dodana spadła o 4,5 proc. r/r). W kolejnych kwartałach lekkiemu spowolnieniu konsumpcji będzie towarzyszyć przyśpieszenie inwestycji, a w całym 2025 spodziewamy się wzrostu PKB o 3,5 proc. - przewidują analitycy PKO Banku Polskiego.

Ekonomiści mBanku: wzrost napędza konsumpcja

Wzrost PKB w Q1 wyniósł nie 3,4 proc. a 3,5 proc. r/r - lekka rewizja względem wstępnych danych. Szczegóły pokazały, że za wynik ten odpowiadała w zasadzie wyłącznie konsumpcja (głównie prywatna), przy neutralnym wpływie zapasów i handlu zagranicznego. Inwestycje dodały skromne 0,3 pp. - analizują ekonomiści mBanku.

Analitycy Banku ING: wzrost kwartalny wyhamował

Wzrost PKB w 1kw26 zrewidowany do 3,5 proc.r/r z 3,4 proc.. Konsumpcja prywatna: 3,3 proc.. Inwestycje: 2,4 proc.. Neutralny wkład eksportu netto i zmiany zapasów. Wzrost wyhamował do 0,6 proc. kw/kw (SA) z 1,0 proc.kw/kw w 4kw 25. W całym 2026 nadal widzimy wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 proc. - twierdzą analitycy Banku ING.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rynek złota i srebra - cisza przed burzą

Bez tych świateł auto nie pojedzie

Jedna trzecia kosztu leczenia pacjenta to wynagrodzenie lekarza

»»Czy Ukraina chce mieć z nami dobre relacje? – oglądaj „Salon Dziennikarski” w telewizji wPolsce24