Rząd USA wspiera energetykę węglową. Gigantyczne 700 mln dolarów

Walka z globalnym ociepleniem w amerykańskim biznesie w wersji Joe Bidena przestała być aktualna. Po tym jak prezydent Donald Trump zablokował wiele inwestycji w odnawialne źródła, teraz postanowił wesprzeć kwotą 700 mln dolarów sektor węglowy. Zaś firmy z Wall Street nie będą musiały raportować swojego wpływu na klimat.

Prezydent Donald Trump od początku swojej prezydentury stawia na paliwa kopalne, uznając, z to najlepszy sposób na tanią energię i paliwo dla Amerykanów. I choć z powodu wojny z Iranem ceny poszły w górę, to Waszyngton nie zmienia kursu. Przywódca USA zapewnił, jak podają światowe media, że dzięki temu uda się „ochronić 14 elektrowni węglowych i 42 kopalnie węgla”.

Podejmujemy historyczne działania, aby obniżyć ceny energii i koszty utrzymania wszystkich Amerykanów dzięki czystemu, pięknemu węglowi – dodał, ogłaszając program wsparcia.

A powołał się przy tym na ustawę o produkcji obronnej (Defense Production Act) z czasów zimnej wojny, bo dzięki niej Prezydent USA na możliwość wspierania branż uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego.

Głowna część kwoty – około pół miliarda dolarów z funduszy federalnych trafi do 14 istniejących elektrowni węglowych i w formie dofinansowania nowego terminalu eksportu węgla w Oakland. Natomiast kolejne 200 mln dolarów władze amerykańskie zamierzają wydać na budowę nowych elektrowni węglowych na Alasce i w Zachodniej Wirginii. To pierwsze tego typu inwestycje po 13 latach. W sumie dzięki tym inicjatywom powstanie około 14 tys. miejsc pracy.

Przypomnijmy, że wcześniej - jesienią ubiegłego roku, Administracja zapowiedziała, iż udostępni 13 milionów akrów gruntów federalnych pod wydobycie węgla i wydatkowanie 625 mln dolarów na ponowne uruchomienie lub modernizację elektrowni węglowych. Tym samym nawet elektrownie węglowe, które powinny zakończyć działalność, mogą pracować.

Wsparcie dla paliw kopalnych to jeden z kluczowych elementów polityki energetycznej ekipy Donalda Trumpa, równocześnie stara się ograniczyć inwestycje z OZE. I nie tylko zlikwidował wiele ulg, ale wręcz zablokował projekty wielkich morskich i słonecznych farm w USA oraz wydawanie pozwoleń na nowe przedsięwzięcia. Choć w odpowiedzi inwestorzy wkroczyli na drogę sądową, żądając odszkodowań. Informacje o decyzji w sprawie dofinansowania sektora węglowego pojawiły się zaledwie w kilka dni po tym, jak Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaproponowała całkowite uchylenie „nadmiernie uciążliwych i kosztownych” przepisów dotyczących ujawniania przez spółki informacji klimatycznych. I wyjaśnia, że nie ma odpowiednich ustawowych w tych kwestiach uprawnień. Natomiast powinna zwyczajnie skupiać się na tym, do czego została powołana, zaś chodzi przede wszystkim o to, by firmy przekazywały informacje istotne dla inwestorów. Tymczasem za prezydentury Joe Bidena większość spółek publicznych została zobowiązana do ujawniania akcjonariuszom ryzyka związanego z klimatem. Wiele firm jednak oceniało te przepisy krytycznie, uznając je za zbyt restrykcyjne.

Agnieszka Łakoma

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