Dzieci „odspawane” od smartfonów w podstawówkach i… przedszkolach

Od 1 września wchodzi w życie bezwarunkowy zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Nowelizacja ustawy regulującej te kwestie została właśnie podpisana przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. Zacznie obowiązywać od 1 września.

Zgodnie z nowelizacją, uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych, a także z innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw oraz innych zajęć odbywających się w budynku podstawówki i poza nim – chodzi m.in. o lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. W przypadku przedszkoli zakaz będzie kompleksowy i obejmie zarówno samą placówkę, jak i przyległe do niej tereny.

Specjalne „przechowalnie” komórek

Szkoły zostaną zobligowane do stworzenia specjalnych miejsc do przechowywania pozostawionych przez uczniów smartfonów. Mają one zapewniać bezpieczeństwo urządzenia oraz ochronę prawa ucznia do prywatności (chodzi przede wszystkim o uniemożliwienie przeglądanie zawartości telefonu przez osoby nieuprawnione). Szczegółowe zasady będzie mógł określić dyrektor szkoły. W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę z zachowania.

Będą nieliczne wyjątki

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia.

Szkoły dla dorosłych bez ograniczeń

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach oraz w szkołach dla dorosłych, nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, ale każda taka jednostka edukacyjna będzie musiała określić w statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o wprowadzeniu zakazu. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (gdzie decyzję o warunkach korzystania przeniesiono na poziom statutu) i podczas korzystania z infrastruktury danej placówki (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom poza godzinami zajęć).

Grzegorz Szafraniec

na podst. gov.pl

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