PiS zapowiada wyjście Polski z ETS. Ujawnia plan

Jeśli większość senacka odrzuci wniosek prezydenta o referendum ws. unijnej polityki klimatycznej, złożymy nasz projekt ustawy wyprowadzający Polskę z systemu ETS - poinformował na portalu X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy dotyczący „wyprowadzenia Polski z systemu ETS”, jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.

System ETS szkodzi Polakom?

Według polityków PiS system ETS ma duży wpływ na ceny energii, koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz sytuację finansową gospodarstw domowych.

System ETS stał się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen energii i osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki. To mechanizm, który zwiększa koszty życia rodzin, uderza w polskie przedsiębiorstwa i ogranicza rozwój naszego kraju. Dlatego z uznaniem przyjmujemy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący przeprowadzenia referendum – powiedział Mariusz Błaszczak.

Partia argumentuje, że obecny system zbyt mocno obciąża nasz kraj, który przez wiele lat opierał swoją energetykę głównie na węglu.

Na czym polega pomysł PiS?

Pomysł PiS zakłada przyjęcie specjalnej ustawy, która miałaby doprowadzić do rezygnacji Polski z udziału w ETS. Politycy uważają, że kraj nadal potrzebuje elektrowni węglowych i gazowych, szczególnie zanim powstaną alternatywne źródła energii. Szybkie ograniczanie emisji może prowadzić do wzrostu kosztów energii i osłabienia przemysłu.

Polska potrzebuje tańszej energii, silnej gospodarki i decyzji podejmowanych z myślą o naszej gospodarce

– podkreśla Mariusz Błaszczak.

Spór o ETS prawdopodobnie będzie jednym z ważniejszych tematów politycznych w Polsce. PiS chce ograniczenia kosztów wynikających z unijnych przymusowych regulacji.

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x, jb