Zysk Alior Banku w II kw. 2026 r. niższy o 43 proc. Oto powód

Alior Bank w II kw. 2026 r. miał zysk w wysokości ponad 366,6 mln zł, a w całym I półroczu 2026 r. wynik netto sięgnął przeszło 769,8 mln zł – podał bank we wtorkowym raporcie finansowym.

Alior Bank podał swoje wyniki finansowe za II kwartał i za I półrocze 2026 r. Zysk banku w okresie od kwietnia do czerwca 2026 r. wyniósł ponad 366,6 mln zł, a więc był niższy od ubiegłorocznego o 43 proc., zaś wynik z I półrocza, który sięgnął przeszło 769,8 mln zł, był niższy o 31 proc.

To dzięki wyrokowi TSUE

Jak wyjaśnił bank w raporcie, spadek zysku w II kw. to efekt „korekty przychodów o 153 mln zł spowodowanej wyrokiem TSUE z 23 kwietnia 2026 r., wyższymi o 98 mln zł kosztami ryzyka kredytowego oraz znacznie wyższą niż przed rokiem efektywną stopą podatkową”.

Zysk netto, skorygowany o wpływ korekty wynikającej z wyroku TSUE, wyniósł w II kw. 2026 r. ok. 463 mln zł i był o 28 proc. niższy niż w II kw. 2025 r.

– podał bank w raporcie.

Czego dotyczył wyrok TSUE

Wyrok TSUE z 23 kwietnia br. dotyczy zakazu naliczania przez banki odsetek kapitałowych od skredytowanych kosztów kredytu konsumenckiego, takich jak prowizje czy ubezpieczenia.

Finanse Aliora

Z kolei wzrost stopy opodatkowania to efekt wprowadzenia przejściowej podwyżki CIT od banków, które w roku bieżącym płacą 30-proc. podatek dochodowy, a nie 19-proc., jak do tej pory. Wg danych Aliora, podatek w II kw. 2026 r. wyniósł 303 mln zł, a w I połowie 2026 r. było to 615 mln zł, gdy przed rokiem było to – analogicznie – 256 i 493 mln zł.

Dochody ogółem banku w II kw. 2026 r. wyniosły 1,366 mld zł i były niższe o 10 proc. niż w II kw. 2025 r., zaś dochody Aliora w I półroczu br. spadły o 4 proc., do 2,864 mld zł.

Alior Bank podał, że sprzedaż kredytów na nieruchomości w II kw. 2026 r. wyniosła 25,2 mld zł i była o 1,1 mld zł wyższa niż w I kw. 2026 r. Z kolei sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła 20,1 mld zł i była o 0,7 mld zł niższa niż w I kw. 2026 r.

Alior podał, że liczba klientów relacyjnych na koniec II kw. wyniosła 1,75 mln i była wyższa o 20 tys. niż kwartał wcześniej. Liczba nowych rachunków w II kw. sięgnęła 48,2 tys., podczas gdy w I kw. było to 42,8 tys.

Bank w I połowie 2026 r. odnotował wzrost kosztów ryzyka do 0,71 proc. z 0,49 proc. w 2025 r.

„Wskaźnik kosztów ryzyka (CoR proc.) w I połowie 2026 r. wyniósł 0,71 proc., zgodnie z dotychczasową komunikacją Banku. Na poziom CoR w II kw. 2026 r. wpłynęło rozpoznanie odpisów na klientach segmentu KB oraz niższy zysk z transakcji sprzedaży portfela NPL. Bank nie obserwuje żadnych negatywnych trendów w portfelu kredytowym, mimo wymagającego otoczenia zewnętrznego (w tym zasadniczo makroekonomicznego i geopolitycznego)” – czytamy w raporcie Aliora.

Jakie prognozy na przyszłość?

Przy założeniu braku istotnych zmian makroekonomicznych w najbliższych latach, spodziewamy się kosztów ryzyka Grupy Alior Banku na poziomie nieprzekraczającym 0,8 proc. – czytamy także.

NPL to non-performing loans, a więc kredyty spłacane nieregularnie, opóźnione lub zagrożone brakiem spłaty.

„Bank konsekwentnie redukcje udział kredytów NPL w portfelu, osiągając na koniec II kw. 2026 roku wskaźnik 5,16 proc. Ścieżka redukcji udziału kredytów NPL w portfelu Banku jest zgodna ze strategią redukcji wskaźnika NPL poniżej 5 proc. do końca 2026 r.” – czytamy także.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa w podatkach! Domański wszędzie pod kreską

Polacy wkurzeni na Tuska w sprawie cen paliw

PMI przemysłu ciągle dołuje

»»Nadzieje na pokój i tańszą ropę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24