Rząd szykuje zamach na salony kosmetyczne. Branża odpowiada

Branża beauty sprzeciwia się projektowi nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zakłada przyznanie lekarzom wyłączności na wykonywanie części zabiegów medycyny estetycznej. Przedstawiciele sektora kosmetycznego ostrzegają, że takie zmiany mogą poważnie wpłynąć na funkcjonowanie wielu gabinetów i ograniczyć rozwój rynku usług beauty.

Według branży beauty wprowadzenie zasady, że zabiegi takie jak m.in. iniekcje z użyciem preparatów medycznych, botoks czy wypełniacze mogliby wykonywać wyłącznie lekarze, mogłoby doprowadzić do utraty części klientów przez kosmetologów i kosmetyczki. Wielu specjalistów, którzy od lat wykonują zabiegi estetyczne po odpowiednich szkoleniach, mogłoby zostać zmuszonych do rezygnacji z części swojej działalności albo poniesienia wysokich kosztów związanych z dostosowaniem się do nowych wymagań.

Przedstawiciele sektora wskazują również, że zmiany mogą uderzyć przede wszystkim w małe salony kosmetyczne, które nie mają możliwości zatrudnienia lekarza lub współpracy z placówką medyczną. Może to spowodować zamykanie gabinetów, zmniejszenie liczby miejsc pracy oraz wzrost cen zabiegów dla klientów. Branża obawia się także, że rynek zostanie ograniczony do większych klinik medycznych, co zmniejszy konkurencję i dostępność usług.

Małe salony upadną?

Część małych firm z branży beauty może mieć problemy, a niektóre mogą nawet zniknąć z rynku. Skala skutków będzie zależała od ostatecznego kształtu przepisów i od tego, jakie zabiegi zostaną zastrzeżone wyłącznie dla lekarzy.

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pap, jb