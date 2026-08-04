Odtłuszczony czy naturalny? Nie każdy nabiał działa na organizm tak samo

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Mleko i jego przetwory od lat stanowią ważny element zdrowej diety. Są cennym źródłem pełnowartościowego białka, wapnia oraz wielu witamin, w tym witamin z grupy B, a także witamin A i D. Nie wszystkie produkty mleczne jednak mają identyczny skład i właściwości, dlatego ich wpływ na zdrowie może się od siebie nieco różnić.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy odtłuszczony nabiał rzeczywiście jest zdrowszy od pełnotłustego.

• W jaki sposób zawartość tłuszczu wpływa na wartość odżywczą produktów mlecznych.

• Czy wybór rodzaju nabiału może mieć znaczenie dla zdrowia kobiet.

• Jakie korzyści mogą zapewniać fermentowane produkty mleczne.

Czy odtłuszczony nabiał zawsze jest lepszym wyborem?

Przez wiele lat produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu uznawane były za korzystniejsze dla zdrowia, szczególnie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych czy choroby otyłościowej. Coraz więcej wskazuje się jednak, że takie myślenie nie znajduje pełnego potwierdzenia.

Usunięcie naturalnego tłuszczu z mleka zmienia skład produktu. Wraz z tłuszczem zmniejsza się zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, przede wszystkim witamin A oraz D. Jednocześnie zmieniają się proporcje niektórych naturalnie występujących składników biologicznie czynnych.

Częste spożywanie wyłącznie odtłuszczonych produktów mlecznych może w dłuższej perspektywie, szczególnie przy jednoczesnym prowadzeniu niskotłuszczowej diety wiązać się ze zdecydowanie mniej korzystnym profilem żywieniowym. Taki styl żywienia może z czasem powodować niewielkie pogorszenie parametrów lipidowych, polegające na obniżeniu stężenia cholesterolu HDL oraz wzroście frakcji LDL. Wskazuje się również zależność pomiędzy wysokim spożyciem odtłuszczonego nabiału, a większym ryzykiem zaburzeń owulacji u kobiet.

Naturalny nabiał nie zwiększa ryzyka chorób metabolicznych

Aktualna wiedza wskazuje, że naturalne produkty mleczne o standardowej zawartości tłuszczu nie wywierają niekorzystnego wpływu na zdrowie większości osób. Co więcej, ich regularne spożywanie bywa wiązane z niższym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 oraz nadciśnienia tętniczego.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest większa zdolność pełnotłustych produktów mlecznych do wywoływania uczucia sytości. Dzięki temu mogą one ułatwiać kontrolowanie apetytu i ograniczać podjadanie między posiłkami, co w dłuższej perspektywie sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Nie oznacza to jednak, że osoby wymagające diety z ograniczeniem tłuszczu powinny rezygnować z zaleceń lekarza lub dietetyka. W niektórych sytuacjach wybór produktów o niższej zawartości tłuszczu nadal pozostaje uzasadniony.

Kefir wyróżnia się na tle innych produktów mlecznych

Szczególnie wartościową grupę nabiału stanowią produkty fermentowane, takie jak kefir, jogurt naturalny czy maślanka. Dzięki obecności żywych kultur bakterii wspierają prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej oraz procesy trawienne.

Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje kefir. Regularne spożywanie tego napoju może korzystnie wpływać na skład mikroflory jelitowej, wspierać odporność organizmu oraz poprawiać komfort pracy przewodu pokarmowego. Obserwuje się również, że jego włączenie do leczenia zakażenia bakterią Helicobacter pylori może zwiększać skuteczność terapii oraz ograniczać działania niepożądane antybiotyków.

U osób z cukrzycą regularne picie kefiru może sprzyjać lepszej kontroli stężenia glukozy i insuliny we krwi oraz obniżeniu poziomu homocysteiny, której podwyższone wartości uznawane są za czynnik zwiększający ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo istnieją doniesienia sugerujące korzystny wpływ fermentowanych produktów mlecznych na jakość snu.

Najlepszym wyborem jest naturalny kefir bez dodatku cukru, zawierający 1,5-2 proc. tłuszczu. Zachowuje on pełnię składników odżywczych, a jednocześnie dostarcza stosunkowo niewielkiej ilości energii.

Po jaki nabiał więc sięgać?

Najkorzystniejszym wyborem są naturalne, możliwie najmniej przetworzone produkty mleczne bez dodatku cukru i zbędnych dodatków technologicznych. W codziennej diecie warto stawiać przede wszystkim na fermentowane produkty, takie jak kefir, jogurt naturalny czy maślanka, dostarczających korzystnych bakterii wspierających mikrobiotę jelitową. W przypadku osób zdrowych nie ma konieczności wybierania wyłącznie produktów odtłuszczonych, a nabiał o naturalnej zawartości tłuszczu może być wartościowym elementem zbilansowanej diety, zapewniając jednocześnie większą sytość oraz dostarczając witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Kluczowe znaczenie ma jednak przede wszystkim regularność spożycia, odpowiednia ilość oraz wybieranie produktów o prostym składzie, bez dodatku cukru, syropów glukozowo-fruktozowych czy sztucznych aromatów.

Filip Siódmiak

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