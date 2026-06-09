"Nikt mnie nie ogra w UE". Sprawdzamy, płakać się chce

Kolejny mit politycznej sprawczości premiera zderzył się z rzeczywistością. Przez lata Donald Tusk budował wokół siebie wizerunek polityka, którego – jak sam przekonywał – „nikt nie ogra w Unii Europejskiej”. Dziś te deklaracje coraz częściej brzmią bardziej jak element politycznego marketingu niż opis faktycznej pozycji Polski na europejskiej scenie.

Premier Donald Tusk mówił w 2023 roku: „Nikt mnie nie ogra w UE”. Te górnolotne zapowiedzi mają dziś niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Pierwsza sprawa: brak Polski w E3

Polski premier, a wraz z nim Polska, okazali się wielkimi nieobecnymi na spotkaniu liderów grupy E3.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski gościł w Londynie, gdzie spotkał się z liderami grupy E3 – premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przywódcy rozmawiali o warunkach dyplomatycznego zakończenia wojny z Rosją.

Polska wypadła z gry, a jednocześnie może być rozgrywana w walce o interesy, kontrakty i podział wpływów po zakończeniu wojny.

Premier Donald Tusk, zapytany przez dziennikarkę, dlaczego Polska była nieobecna na tak ważnym spotkaniu, ponownie wygłosił górnolotne – choć dla wielu zapewne nic nie znaczące – deklaracje. Stwierdził, że „żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane”.

Druga sprawa: Polska bez ambasadorów w UE

Ogłoszono nowe nominacje na stanowiska ambasadorów Unii Europejskiej. Na liście przedstawionej przez Kaję Kallas znalazły się 33 osoby oraz siedmiu zastępców szefów misji dyplomatycznych. Wśród nominowanych nie znalazł się jednak ani jeden przedstawiciel Polski, co wywołało pytania o pozycję naszego kraju w unijnych strukturach.

Trzecia sprawa: Mercosur przepchnięty, handel z Ukrainą przepchnięty

Kolejne decyzje podejmowane w Brukseli zapadają mimo sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłaszanych przez Polskę. Wśród najczęściej wymienianych przykładów znajdują się pakt migracyjny, umowa handlowa Mercosur oraz przedłużenie preferencyjnych zasad handlu z Ukrainą. Są to dowody na to, że wpływ Warszawy na kluczowe decyzje unijne jest żaden.

W 2023 r. premier obiecywał: „Naprawdę nikt mnie nie ogra w Unii Europejskiej”. To sprawdzamy. Pakt migracyjny przepchnięty. Mercosur przepchnięty. Bezcłowy handel z Ukrainą przepchnięty. Niekonstytucyjny SAFE o dziesięć proc. droższy niż obiecaliście. A w kolejce czekają drastyczne ograniczenia bezpłatnych certyfikatów ETS oraz ograniczenie pieniędzy dla rolników. A teraz Komisja Europejska mianowała 33 ambasadorów. Nie ma wśród nich żadnego Polaka. Przypomnę Państwu, że za rządów premiera Morawieckiego Komisja Europejska nominowała trzech Polaków jako ambasadorów – zwracał uwagę poseł Jarosław Sachajko o czym infrmuje radiomaryja

pap, wpolityce, jb