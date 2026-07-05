Spór o ukraiński złom. UE wspiera polskie huty

Ukraiński zakaz eksportu złomu stalowego nadal uderza w polski przemysł hutniczy. Branża liczy, że Komisja Europejska doprowadzi do zniesienia tych ograniczeń – pisze portal RMF24.pl.

Od 1 lipca obowiązują nowe kontyngenty na import stali. Komisja Europejska ograniczyła łączny bezcłowy import stali spoza UE niemal o połowę. Jednocześnie nie zgodziła się – mimo apeli Kijowa – na pełne zwolnienie Ukrainy z nowych ograniczeń. Jak informowała dziennikarka RMF FM zamiast tego przyznała jej indywidualne kontyngenty taryfowe w dziewięciu kategoriach wyrobów stalowych o łącznej wielkości około 1,05 mln ton rocznie. To o około 60 proc. mniej niż Ukraina wyeksportowała do Unii w ubiegłym roku - pisze RMF24.pl.

Polski przemysł hutniczy ocenia, że komisji udało się znaleźć rozsądny kompromis.

Spór o złom trwa

Zdaniem branży problem nie kończy się jednak na nowych kontyngentach na stal. Nadal obowiązuje wprowadzony przez Ukrainę od początku 2026 roku zakaz eksportu złomu stalowego, który uderza w polskie huty. Kijów tłumaczy go koniecznością zabezpieczenia surowca dla własnego przemysłu zbrojeniowego i hutniczego.

Polska jest największym importerem ukraińskiego złomu w Unii Europejskiej, dlatego skutki tej decyzji najmocniej odczuwają właśnie polskie huty. Zakaz oznacza, że ukraińscy producenci mają większy dostęp do strategicznego surowca, co ułatwia im produkcję stali i poprawia ich konkurencyjność wobec hut zlokalizowanych w Unii

»» Więcej o ukraińskiej konkurencji dla polskiego hutnictwa czytaj na portalu RMF24.pl w publikacji Nowe limity na stal cieszą hutników. Spór o złom trwa

Oprac. sek

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