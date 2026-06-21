Upadek brytyjskiego premiera tuż-tuż

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer odejdzie ze stanowiska szefa rządu. Ocenił przy tym, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki. Brytyjska ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper zaapelowała do premiera Keira Starmera, aby ustąpił ze swojego stanowiska – podała w niedzielę stacja Sky News. W sobotę tygodnik „The Observer” poinformował, że Starmer może w poniedziałek ogłosić swoją dymisję.

„Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa. Poniósł wielką porażkę w kwestii dwóch bardzo ważnych tematów: IMIGRACJI I ENERGII (OTWORZYĆ ZŁOŻA ROPY NA MORZU PÓŁNOCNYM!)” - napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając, że dobrze życzy Starmerowi.

Prezydent USA nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie jest jasne, na czym opierał swoją ocenę; Starmer dotąd nie podał się do dymisji.

Choć Trump na początku obecnej kadencji wielokrotnie wyrażał sympatię dla Starmera i podkreślał łączącą ich przyjaźń, to od czasu wojny z Iranem stale zaznaczał, że jest bardzo zawiedziony brytyjskim premierem i brakiem wystarczającego wsparcia dla swych działań. Trump krytykował również brytyjskie plany przekazania Mauritiusowi archipelagu Czagos na Oceanie Indyjskim, gdzie na atolu Diego Garcia mieści się amerykańsko-brytyjska baza wojskowa.

Sky News: apele do premiera, by ustąpił ze stanowiska

W sobotę tygodnik „The Observer” poinformował, że Starmer może w poniedziałek ogłosić swoją dymisję. Według gazety szef brytyjskiego rządu miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku, a przyczyniło się do tego niedawne zdecydowane zwycięstwo jego największego rywala Andy’ego Burnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.

Redakcja Sky News ustaliła, że szefowa brytyjskiej dyplomacji miała podczas weekendu prywatnie przekazać Starmerowi wiadomość, aby ten ustąpił ze stanowiska.

Dziennik „Guardian” podał w niedzielę, że minister ds. zmian klimatycznych Ed Miliband, minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood i minister transportu Heidi Alexander również zaapelowali do premiera o przedstawienie harmonogramu odejścia z urzędu.

Brytyjskie media poinformowały, że Starmer przebywa obecnie poza swoją siedzibą na Downing Street, w wiejskiej rezydencji premiera, Chequers, wraz z żoną i dziećmi.

Bunt w Partii Pracy

Główny rywal Starmera, Andy Burnham, dostał się w piątek do parlamentu, zdecydowanie zwyciężając w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Makerfield na północy Anglii. Uzyskanie mandatu otwiera mu drogę do formalnego stawienia czoła Starmerowi jako liderowi Partii Pracy, a co za tym idzie - stanowiska szefa rządu.

Według regulaminu Partii Pracy do uruchomienia procedury wyboru lidera potrzebne jest poparcie 81 posłów ugrupowania, a według rozmówców tygodnika „The Observer” Burnham mógłby liczyć na ponad 200 takich deklaracji.

W Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy. Słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. Kryzys pogłębił się, gdy 11 czerwca do dymisji niespodziewanie podał się John Healey, minister obrony, dotąd uważany za sojusznika Starmera.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), PAP, sek

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