Nasz LOT zostanie przejęty?

Rosnące ceny paliwa i wojna na Bliskim Wschodzie stawiają europejskie linie lotnicze pod presją. Branża przygotowuje się na możliwe upadłości i konsolidacje — informuje Reuters. Agencja podaje, że polski LOT wskazywany jest jako potencjalny cel konsolidacji. Polski odpowiada, że „pozostaje skoncentrowany na realizacji swojej długoterminowej strategii rozwoju” – relacjonuje portal businessinsider.com.pl

Wysokie ceny paliwa, które mogą stanowić ponad jedną trzecią kosztów operacyjnych przewoźników, budzą poważne obawy o płynność finansową linii lotniczych. Chociaż ceny paliwa lotniczego w ostatnich tygodniach się ustabilizowały, nowe zawirowania na Bliskim Wschodzie stawiają pod znakiem zapytania, czy mniejsze europejskie linie zdołają zbudować wystarczającą poduszkę finansową podczas letniego sezonu - pisze businessinsider.com.pl.

Najmniejsze linie są najbardziej zagrożone

Najmniejsze linie są najbardziej zagrożone — ocenia w rozmowie z Reutersem James Halstead, londyński analityk lotniczy. Jak zauważa agencja, wzrost kosztów paliwa i pracy już przyczynił się do upadku amerykańskiej linii Spirit Airlines. Reuters wskazuje w swojej analizie kilku przewoźników, którzy mogą zostać przejęci - to tanie linie węgierskie Wizz Air, łotwewskie airBaltic oraz norweskie Norse.

Reuters pisze też o polskich liniach lotniczych. „Polski LOT od lat jest wskazywany jako potencjalny cel konsolidacji”.

PLL Lot w komentarzu do doniesień Reutersa dla businessinsider.com.pl** napisał: „LOT pozostaje skoncentrowany na realizacji swojej długoterminowej strategii rozwoju, inwestując w produkt, rozbudowę siatki połączeń oraz dalsze wzmacnianie swojej pozycji jako jednego z najszybciej rozwijających się przewoźników sieciowych w Europie”

Tusk chciał prywatyzować PLL Lot już w 2013 roku

Jak na scenariusz ewentualnej „konsolidacji” polskiego przewoźnika może zareagować rząd Donalda Tuska? Nie ma tu obecnie żadnych danych, ale o tym jaki stosunek do takiej operacji może mieć premier Donald Tusk niech świadczy sekwancja zdarzeń zimą 20212 i wiosną 2013 r., gdzie w sytuacji problemów z rentownością naszych narodowych linii lotniczych ówczesny rząd Donalda Tuska przygotował ścieżkę do jego pilnej prywatyzacji

„Podjęliśmy decyzję dotyczącą zmiany ustawy o PLL LOT. Zmiana ta powinna umożliwić nam prywatyzację spółki. Jak Państwo wiecie LOT jest przedsiębiorstwem wymagającym dzisiaj specjalnej troski, m.in. dlatego wnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej o możliwość udzielenia pomocy polskiemu przewoźnikowi. W tych kategoriach należałoby też traktować pożyczkę udzieloną spółce w grudniu ubiegłego roku. Jestem po długiej rozmowie z Ministrem Skarbu Państwa i prezesem PLL LOT. Jeśli nie chcemy wrzucać do tej studni bez dna kolejnych publicznych środków to jedyną realną alternatywą dla scenariusza ciągle powtarzających się kłopotów jest prywatyzacja. Będzie ona możliwa dzięki przyjęciu właśnie tej ustawy, przyjętej podczas Rady Ministrów” – mówił w kwietniu 2013 roku w sprawie prywatyzacji PLL LOT premier Donald Tusk.

Czy premier gotów będzie do odgrzania tej samej argumentacji w 2026 lub 2027 roku, czy jednak pójdzie w ruch jego obecnie uzywana narracja o „polonizacji”, „local content” jako sposobie na rozwój gospodarki kraju?

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