Jeśli zarabiasz brutto mniej, jesteś poniżej średniej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej nominalnie wzrosło o 9,1 proc. r/r w 2025 r. i wyniosło 8 903,56 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny wz. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,04 mln etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

„Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł. W porównaniu z 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,1 proc.” - czytamy w komunikacie.

11 milionów pracujących Polaków

„Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku” - czytamy dalej.

W 2025 r. najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3 proc.), Edukacja (o 2,1 proc.) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3 proc.) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.), podał też GUS.

Jakie zarobki w różnych branżach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7 proc. mniej i o 65 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

„We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. Wzrost ten wyniósł od 3,1 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14 proc. w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” - napisał Urząd.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prawo budowlane: garaże i budynki gospodarcze będą większe!

Oligarchowie od Tuska

Kongres Fundacji SET: Strategia dla odpornego państwa

»»Wojciech Dąbrowski: Energetyka w strefie rozwoju – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24