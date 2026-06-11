Husarze jak spod igły pokażą się Polsce

W piątek 12 czerwca 2026 r. piloci Sił Powietrznych RP wykonają uroczyste przeloty samolotami F-35 Husarz nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską” – podaje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot będzie Gdańsk – około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte.

Następnie, około godziny 10:10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłużWisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.

Trasę zakończy przelot nad Krakowem – około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

Trasa przelotu F-35 nad Polską / autor: materiały prasowe MON

Prezydent Karol Nawrocki i minister Mariusz Błaszczak na uroczystości

W ceremonii oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP w piątek, 12 czerwca o godz. 11 w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku weźmie udział prezydent RP Karol Nawrocki, który zaprosił do udziału m.in. Mariusza Błaszczaka, szefa MON w rządzie Zjednoczonej Prawicy, który doprowadził do zawarcia kontraktu na zakup maszyn F-35 w USA.

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F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym NATO / autor: materiały prasowe Lockheed Martin

Jak F-35 wylądowały w Polsce

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą „Husarz”. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r.

Siły Zbrojne RP są na etapie wdrażania samolotów F-35 do polskiej armii – pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski w maju tego roku. Pierwszy wyprodukowany dla Polski samolot F-35 wzbił się w powietrze w grudniu 2024 r. a dwóch pierwszych pilotów ukończyło szkolenie w maju 2025 r.

Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 samolotów F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski; całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku.

F-35 to platforma, która zbiera, analizuje i przekazuje informacje, zwiększając skuteczność działania całych Sił Zbrojnych.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch i Danii; spośród państw wschodniej flanki zamówiły je też Finlandia, Czechy i Rumunia. Do tej pory wyprodukowano ponad 1300 samolotów F-35, z czego 32 maszyny do 2030 roku będą stacjonowały w Polsce.

MON, oprac. sek

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