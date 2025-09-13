Mamy mistrza latania na Husarzu!

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base w USA. Jak zapowiedział szef Sztabu WP gen. Wiesław Kukuła, w najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor Sił Powietrznych.

Wiadomość opublikowano w sobotę na profilu Sztabu Generalnego WP na portalu X.

„Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base. To kolejny krok w budowaniu potencjału obronnego Polski i wzmacnianiu współpracy z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Gratulacje dla pilota i całego zespołu szkoleniowego” – napisano.

Wpis udostępnił na swoim profilu szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

„W najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor Sił Powietrznych” – dodał.

Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zostały zamówione w USA w 2020 r. wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol. Dostawy mają potrwać od 2026 do 2030 r.

Czytaj o programie F-35 dla Polski:

Jak nad Wisłą udomowić Husarza

Te samoloty zdominują niebo! Polska też je otrzyma

Już wiadomo: polski F-35 dostał imię

A jednak! Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Polatają na Husarzach – polscy piloci już z patentem

Polski „Husarz” otrzyma pakiet wsparcia za 1,85 mld dol.

Polska zyska samolot lepszy niż wszystko co ma Rosja!

Myśliwiec F-35 zaprojektowano do walki powietrznej, atakowania celów naziemnych i zadań rozpoznawczych, z założeniem, że będzie mógł działać na terytorium przeciwnika dzięki wysokiej świadomości sytuacyjnej i obniżonej wykrywalności, którą zapewniają kształt płatowca i powłoki pochłaniające promieniowanie radarowe. Z tego powodu samoloty nie otrzymają tradycyjnych biało-czerwonych szachownic, oznaczenia zostaną wykonane w technologii obniżonej widzialności z użyciem powłok o różnych odcieniach szarości, wykorzystywanych do pokrycia samolotu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Biznesmen filantrop nagrodzi za… spłodzenie potomstwa

Jest nowy prezes NIK

Manewry Zapad-25, czyli wielka maskirowka Rosjan

»» Co słychać w gospodarce rolnej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!