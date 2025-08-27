Polski „Husarz” otrzyma pakiet wsparcia za 1,85 mld dol.

Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż Polsce pakietu związanego z utrzymaniem, logistyką i wsparciem dla samolotów bojowych F-35 - poinformował we wtorek Reuters, powołując się na Pentagon. Koszt pakietu szacowany jest na 1,85 miliarda dolarów.

Podmiotem odpowiedzialnym za operację ma być koncern General Electric Aerospace - przekazała w komunikacie agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

DSCA dodała, że ta sprzedaż „wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa sojusznika w NATO, działającego na rzecz politycznej i gospodarczej stabilności w Europie”.

Agencja napisała też, że sprzedaż „poprawi zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności floty samolotów F-35”. Polska nie będzie miała trudności z włączeniem zakupionego sprzętu i usług do swoich sił zbrojnych - czytamy.

Myśliwiec F-35 w locie / autor: Pixabay

Trwa szkolenie polskich pilotów w USA

Polska zamówiła w 2020 roku 32 myśliwce F-35. Samoloty wielozadaniowe F-35 mają docelowo stać się - obok samolotów F-16 - jednym z filarów polskich Sił Powietrznych.

Pierwszy F-35 trafił do Sił Powietrznych w ubiegłym roku, do tej pory jednak budowane dla Polski maszyny pozostają w USA, gdzie na szkolenie zostali wysłani polscy piloci - w tym doświadczeni piloci F-16 - oraz technicy, którzy w przyszłości będą m.in. pełnić rolę instruktorów w prowadzonych już w Polsce szkoleniach.

Łącznie w USA ma zostać przeszkolonych 24 pilotów - przekazał Sztab Generalny WP. Polski pilot po raz pierwszy zasiadł za sterami F-35 w lutym, w maju zaś pierwsi dwaj piloci ukończyli wstępny etap szkolenia.

Rząd Zjednoczonej Prawicy zamówił w USA myśliwce piatek generacji

Umowa na zakup F-35 dla Wojska Polskiego została podpisana 31 stycznia 2020 r. w Dęblinie. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów oraz komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty piątej generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur. Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin z sierpnia ub.r. pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 r., najpierw do bazy lotniczej w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie.

F-35 jako nowoczesne myśliwce znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

