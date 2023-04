Pierwszy F-35 dla Polski na linii montażowej w Georgii

Pierwszy F-35 Lightning II od Lockheed Martin dla Polskich Sił Powietrznych formalnie wszedł do produkcji na linii montażowej płatowca centralnego F-35 w mieście Marietta w stanie Georgia, co jest kolejnym kamieniem milowym w polskim programie pozyskania tych maszyn

Znaczenie tego wydarzenia podkreśliła obecność Premiera Mateusza Morawieckiego, który wizytował dziś zakład, aby zapoznać się z projektami Lockheed Martin na rzecz wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Pierwszy komponent centropłatu skrzydła, center fuselage wing assembly (CWA) stanowi około jednej czwartej kadłuba samolotu. Skrzydła maszyn są mocowane do CWA podczas montażu końcowego, który odbywa się w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie.

Pierwsze F-35 dla Polski zostaną dostarczone do Sił Powietrznych w 2024 roku, a dostawy będą kontynuowane do 2030 roku. Pierwsze polskie F-35 dotrą do Bazy Lotniczej w Łasku w 2026 roku.

Polska pozyskuje 32 F-35 w wariancie Block 4 z Technology Refresh 3 (TR-3). TR-3 reprezentuje jak dotąd najbardziej znaczącą ewolucję możliwości F-35, w tym wzrost: mocy obliczeniowej, potencjału sensorów, przenoszonego uzbrojenia i innych funkcjonalności. Dzięki bezkonkurencyjnym możliwościom udostępniania i przekazywania danych F-35 łączy platformy z różnych domen w jedną, spójną sieć, która zapewnia niezrównaną świadomość sytuacyjną i wspiera procesy decyzyjne, kluczowe dla powodzenia działań podejmowanych na polu walki w XXI wieku.

Lockheed Martin jest zaufanym partnerem Polski, wspierającym rozwój potencjału kraju od ponad 20 lat. Firma realizuje wiele programów z zakresu obronności i bezpieczeństwa, między innymi przy wsparciu operacji powietrznych, dostaw zasobników celowniczych Sniper, śmigłowców Black Hawk oraz wspierania szkolenia pilotów, techników i żołnierzy. Te i inne technologie Lockheed Martin pomagają wzmocnić potencjał obronny Polski i zapewnić krajowi zdolność do odpowiedzi na pełne spektrum współczesnych zagrożeń. Poprzez angażowanie w swoje projekty tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników na terenie kraju, Lockheed Martin wspiera również wzrost gospodarczy Polski.

Mat.Pras./KG