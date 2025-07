Polatają na Husarzach – polscy piloci już z patentem

Kolejni polscy piloci ukończyli szkolenia na samolotach F-35, organizowane w bazie wojskowej w USA. Przed nimi - kurs instruktorski - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Łącznie w USA ma zostać przeszkolonych 24 pilotów, którzy będą potem szkolić kolejnych już w kraju.

32 zamówione w 2020 roku samoloty wielozadaniowe F-35 mają docelowo stać się - obok samolotów F-16 jednym z filarów polskich Sił Powietrznych. Pierwszy samolot F-35 trafił do Sił Powietrznych w ub.r., do tej pory jednak budowane dla Polski maszyny pozostają w USA, gdzie na szkolenie zostali wysłani polscy piloci - w tym m.in. doświadczeni piloci F-16 - oraz technicy, którzy w przyszłości będą m.in. pełnić rolę instruktorów w prowadzonych już w Polsce szkoleniach.

Polski pilot po raz pierwszy zasiadł za sterami F-35 w lutym b.r., w maju zaś pierwsi dwaj piloci ukończyli wstępny etap szkolenia. O zakończeniu wstępnego szkolenia kolejnych polskich pilotów poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych Sztab Generalny WP (SGWP).

„Kolejni polscy piloci ukończyli szkolenie w USA. W bazie Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas odbyła się ceremonia ukończenia szkolenia lotniczego (Transition Course) kolejnych pilotów wielozadaniowego samolotu F-35A Lightning II. Przed nimi następny etap – kurs instruktorski” - czytamy we wpisie SGWP na platformie X.

Na samolotach F-35 ma zostać przeszkolonych 24 polskich pilotów

Jak dodano, w USA na samolotach F-35 ma zostać przeszkolonych łącznie 24 polskich pilotów. „W tym tygodniu rozpoczął się również trening pierwszej grupy techników, która będzie stanowić początkową kadrę obsługi samolotu F-35 w Polsce” – dodano.

Polska ma otrzymać łącznie 32 samoloty F-35A

Umowa na zakup F-35 dla Wojska Polskiego została podpisana 31 stycznia 2020 r. w Dęblinie. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów oraz komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur. Produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski. Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin z sierpnia ub.r. pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 r., najpierw do bazy lotniczej w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

