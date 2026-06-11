Telewizja wPolsce24: akcja ku pamięci Henry’ego Nowaka

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Telewizja wPolsce24 zaprasza do udziału w symbolicznej akcji solidarności i pamięci po tragicznej śmierci 18-letniego Henry’ego Nowaka. W czwartek 11 czerwca, o godz. 15.00 przed Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie! - informuje portal wPolityce.pl.

W czwartek 11 czerwca o godz. 15.00 przed Ambasadą Wielkiej Brytanii przy ul. Kawalerii 12 odbędzie się symboliczna akcja poświęcona pamięci Henry’ego Nowaka. Wraz z inicjatorami – redaktorami Anną Popek i Damianem Stanisławskim – obecni będą inni dziennikarze Telewizji wPolsce24. W geście solidarności uczestnicy uklękną na trzy minuty. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Będziemy składać hołd Henry’emu Nowakowi (…) i będziemy apelować do polskiego rządu, w przeddzień wprowadzenia paktu migracyjnego, aby nasze ulice pozostały bezpieczne. Kto może przyjść, bardzo gorąco zachęcamy

— zapowiadał na antenie Telewizji wPolsce24 red. Marek Pyza.

Przygotowano także manifest, który dokładnie wyjaśnia potrzebę takiej akcji:

1. Oddajemy hołd Henry’emu Nowakowi, białemu Brytyjczykowi polskiego pochodzenia, który zginął w wyniku rasistowskiego ataku.

2. Postępowanie brytyjskiej policji w sprawie Henry’ego budzi wiele wątpliwości. Potępiamy wszelkie akty przemocy i domagamy się rzetelnego informowania o nich. Każda ofiara, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry, zasługuje na sprawiedliwość i ochronę.

3. Nie chcemy, by przemoc wobec białych mieszkańców Europy Zachodniej przeniosła się na ulice polskich miast. Dlatego domagamy się od polskiego rządu zachowania pełnej kontroli nad własnymi granicami i prawem do samodzielnego decydowania o polityce migracyjnej państwa.

»» Więcej o sprawie akcji Trzy minuty dla Henry’ego czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Trzy minuty dla Henry’ego. Jutro symboliczna akcja Telewizji wPolsce24 przed brytyjską ambasadą!

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